自由共和國》金鐘／季辛吉老朋友的叛國紀錄

美國著名政客季辛吉，最近被請去北京過百歲生日。中共宣稱這位「老朋友」來中國已超過一百次，特別為他舖紅地毯，中共國家主席習近平也特別接見。（美聯社檔案照）

金鐘／開放網主編

美國著名政客季辛吉，最近被請去北京過百歲生日。中共宣稱這位「老朋友」來中國已超過一百次。特別為他舖紅地毯，準備豪華別緻的壽宴，高調讚揚他對中美關係的貢獻。筆者對此多年持有異議。上百次去一個早已外務卸任的國家，撈取上億美元的私利，這種食客行徑是否違反美國法律？美國高官出差每天餐飲有標準，不得接受高級款待。中共破例者周恩來，相傳迄今，動輒不計公帑，大擺國宴，以收「吃人嘴軟」之效（近有史料透露一九六九年出名的那次周與柯西金機場會談，周竟大擺烤鴨宴，吃得老柯上機前還要一份帶走，令已經發動的噴氣客機熄火等候……）。季辛吉告誡同僚在北京小心吃得太多。

季辛吉五十年前和周恩來第一次會面的地點、菜式，今天又被習近平複製宣揚。其實是複製老毛一九七六年的怪招：重溫四年前初次與美「調情」，大手筆派專機飛加州將尼克森接來北京，佈置一場和當年一模一樣的國宴，讓上百名外國記者報導，毛的目的是以這種混世魔王式的手段干預美國大選，捧卡特，讓他不喜歡的福特落選，為「水門事件」下台的尼克森貼金。據說福特在電視上看到尼克森在北京的表演，目瞪口呆，他不明白一個有罪被他特赦的人，竟如此跑到中國去發表親毛高論？（白宮回應質疑一句話，是他的「個人行為」）。那件事，以其荒誕不經，對中國人封鎖幾十年（史家亦無知），近年毛魂復辟，才被吹捧為「神來之筆」。今天又施之於老基身上，除了自爆其醜，過過乾癮，還有誰欣賞？

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尼克森「水門事件」與越戰危機

美國西洋鏡，令人驚訝。當年尼克森因為「水門事件」下台，被毛澤東罵為「屁大的小事」。發生在尼克森風光訪華之後四個月，距當年總統大選臨近，為取得對手競選情報，尼的競選團隊五人潛入華盛頓水門大廈的民主黨總部，安裝竊聽器並偷拍相關文件，當場被捕。尼克森以他對華外交的優勢，極力掩飾水門案情真相而大勝當選。但民意和媒體不能容忍這種非法行為，窮追猛打之下終於定罪而迫使尼克森於任期中下台。

尼克森在水門醜聞被三大電視ABC、CBS、NBC報導下，竟獲得壓倒性勝利。原因在於他在就職演說中宣稱的「由於軍事和外交政策的進展，和平即將來到。」和平旗幟得人心。越戰（一九五五～一九七五）已經打了十七年，這是美國史上打得最久、代價最高的一場戰爭。韓戰雖苦，最後保住了南韓，台灣、日本，但越戰卻是乘興而來、欲罷不能。最後輸掉中南半島三國，越南、柬埔寨、老撾被通盤赤化。

越南戰爭──整個六○年代，從甘廼迪、約翰遜（詹森Lyndon Johnson 一九一九○八～一九七三）到尼克森三任總統對待越南問題，都困擾失策，政治失利。面對越共不顧十七度線南北分治，組織南方武裝陣線，計劃武統南越。甘廼迪乃決定增兵越南。相信反共「戰略村」策略，可以擊敗北越南侵，保住南越政權。──但是低估了越共背後中共與蘇聯的支持。神奇運輸線「胡志明小道」蜿蜒二萬公里，美國已陷於熱帶叢林的游擊戰泥沼，被迫升級戰爭。充分發揮海空優勢，制空轟炸。一九六四年約翰遜高票當選總統後，制定地毯式轟炸北越計劃，空軍揚言「要將北越炸回到石器時代」。越共卻以游擊出沒，應對四十七萬美軍。一九六八年戰爭更為慘烈，越共戰火燒到西貢，甚至襲擊美國大使館。因此，約翰遜知難而退，不遺餘力爭取越戰停火，以取得一九六八年大選連任。選前白宮已成功地獲得南北越各方同意停戰，訂於當年十一月三日在巴黎簽署和平協議。約翰遜勝選十拿九穩……然而他卻意外敗選！

利用陳香梅賄賂阮文紹

破壞巴黎和會

陳香梅事件：約翰遜遭到尼克森的暗箭伏擊，以微弱票差落選。尼克森的高招直到五十年後的二○一八年十一月才揭曉。美國MSNBC新聞頻道播出 特別節目，報導美國前總統林登‧約翰遜檔案館一份標明「存檔五十年後打開」的絕密案卷。揭示一九六八年尼克森團隊借助陳香梅、季辛吉，贏得一九六九年總統大選的內幕──當年美國兩黨競選的焦點是盡快結束越戰。每週有三百名美國兵士在越戰中陣亡，反戰運動如火熾熱。約翰遜下令停止轟炸，南北越和平談判獲得南北越各方同意，定於一九六八年十一月六日在巴黎舉行和談停戰簽約。

共和黨候選人尼克森在此頹勢之下，獲得季辛吉一個經過「精準分析」可以逆轉勝的秘密方案：杯葛巴黎和談。任命華裔政客陳香梅女士（一九二五～二○一八）為特使赴西貢密談，「要求阮文紹總統拒絕出席巴黎和會，讓戰爭繼續，尼克森當選後，許諾美國給阮文紹盡力幫助。」此計使約翰遜的外交優勢立即破產，尼克森支持度竄升。但約翰遜不昧，透過FBI竊聽到陳香梅、阮文紹相關電話，洞悉其奸，極為憤怒。面斥尼克森「破壞國家外交政策的叛國行為！」傳媒也抓到消息，要報導利用外國勢力干預大選的惡行。但約翰遜後選擇「不報導」。說消息尚待法律程序。於是一個比水門更醜惡的事件被鎖進了歷史的黑箱中。

季辛吉陰險方案

尼克森險勝大選

結果，十一月二日阮文紹突然宣布拒絕出席巴黎和會！停戰協定流產。十一月五日美國總統大選，尼克森以超過對手五十萬票，○．七％的微弱得票率勝出，季辛吉算計，立竿見影，就任一九六九年美國總統。民主黨一九六四年大選約翰遜曾以多得一六○○萬票勝出，這次若不是停戰談判被狙擊叫停，無疑穩操勝劵。約翰遜忍氣吞聲，將有關尼克森、陳香梅如何阻止越戰停戰協定在一九六八年簽署的前後證據，全部收集在一個黃皮大信封內，嗣後存入他的「總統檔案館」裡，標註五十年後開封。（後悉，水門事件中尼克森有意取得那個黃色大信封）。而越戰被延長到一九七三年停火，額外犧牲二萬三千名生命。季辛吉則因為參與最後停戰的達成，獲得一九七三年諾貝爾和平獎（另一獲獎者黎德壽謝絕領獎）。陳香梅也沒有遭到約翰遜的起訴，依然活躍在政界。

尼克森、季辛吉一九六八年操縱的有「叛國」性質的美國總統選舉真相，因為二○一八年才正式解密。迄今很多歷史著作，尚未採信。五十年前的當事人，已大都不在人世。唯有季辛吉還在享受有他參與形塑的那段令中國人莫名其妙的歷史餘暉。尼克森一九六九年一月上任，就職禮上約翰遜臉色不好看。新總統宣誓做一個「和平締造者」，一九七二年二月北京之行，和全球最大的獨裁政權達成反蘇和解，贏得一筆可觀的政治資本。

自顯中共聯美反蘇外交的

醜惡必敗

尼克森一九七二、一九七四頻頻出訪蘇聯，和勃列茲涅夫簽訂禁核、限武及太空一系列條約，維持大國均勢。有利地掩蓋他一九六八年大選「暗通外國、引狼入室」的非法行為。現在真相大白：破壞越戰和談上台及水門案敗露下台，一勝一敗都是尼克森以非法的陰謀手段攫取兩任總統權力的關鍵所在。尼克森如此膽大妄為、一次又一次欺騙美國選民，竊取總統權力，踐踏民主政治的誠信原則，品德之陰險，美國政壇罕見。季辛吉則是尼克森陰謀竊權的共犯。這段越戰中卑鄙黑暗的歷史，中共一直避而不談，因為，尼克森在其國內外的犯行，正和中共「聯美反蘇」同步，也彰顯中共極權主義外交的醜惡必敗。暴露毛赤膊上陣插手美國內政，利用駐美外交人員上竄下跳，統戰到白宮，非常放肆。尼克森犯法下台，毛還高呼他是「偉大的美國總統」。浪淘盡千古人物，名利雙收的倖存醜類唯有季辛吉。

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