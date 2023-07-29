自由廣場》拜託柯薄放過台灣

◎ 張國財

柯文哲是輕浮的：台北市長上任伊始，將來訪的英國交通部長訪問團贈送的英國上議院懷錶譏為「破銅爛鐵」。表態參選明年總統寶座後，將美國智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀講的「北京傾向支持擔任台北市長期間曾透過雙城論壇與中方往來過的柯文哲」，扭曲為「葛來儀是指所有參選人中，我是最能跟中、美兩邊溝通的人」！「她說在台灣政治人物對中國人的標準來看，柯文哲最可靠」胡亂自抬身價！遭葛來儀駁斥，他竟耍賴說「沒扯我名字誰理妳」、「妳覺得妳有多重要？」真是無恥之徒！

訪日時，將前首相麻生太郎誤說成「安倍派」，還將閉門與談的內容曝光；將見到的自民黨參議員世耕弘成誤當自民黨幹事長茂木敏充不說，還指對方告訴他「台灣沒辦法參加CPTPP，不可能，台灣要死那個心」，事後遭世耕以「他與自民黨立場就是日本歡迎台灣加入CPTPP」狠狠打臉！

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柯文哲對英、美、日的政治人物都有輕浮之舉，奇特的是，對中國的官員始終不敢造次？柯文哲是傲慢的：大學重考兩次，第三次才考上台大醫科，卻動輒以半瓶醋的智商一五七、「全台最聰明」驕其粉絲，將國際認證的大師級學者李遠哲、翁啟惠等人全看扁了？且不說術業有專攻、行行出狀元了，就同行來對比，第一年就以全國榜首之姿上台大醫，六年就畢業，畢業後自願到非洲馬拉威當外交替代役的羅一鈞，其人格智慧，粗魯柯豈能望其項背？多次擔任大學聯招闈長的楊維哲，當年台大醫唸了三年後，因個人興趣（非唸不下去）而轉攻台大數學系；我家大哥南一中保送台大，選讀「第六流」的歷史（當年沒分組的設計），依柯醫師的觀點，第一流人才（醫）不當，跑去讀數學、歷史，難道是不知長進的傻瓜？

「柯伯」講話極「刻薄」，一次次對女性性別歧視的偏見言論，柯媽與柯妻可能聽慣而不以為意，卻絕對是男性沙文豬的典型！

出槌脫線、顛三倒四，集輕浮、傲慢、偏見於一身的柯文哲，不論是為人夫、為人父、為人子、為人兄弟、為人（男）友、為人同窗或同事，應該都不及格！萬一當上台灣總統，這怎麼得了？只能默禱：柯文哲，放過台灣吧！？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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