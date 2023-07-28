晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》漢光演習的無煙硝戰場

2023/07/28 05:30

國軍年度重要演習「漢光卅九號」本週進行實兵操演。今年圍繞著中國解放軍的犯台威脅進行設定，除了依照「平戰轉換、戰力保存」、「整體防空作戰」、「聯合截擊作戰」以及「聯合國土防衛作戰」等目標進行推演。另並首度在民用的桃園國際機場進行反空降作戰演練。以及為提升全民防衛，針對國家一級防護目標的桃園煉油廠進行防護演練。蔡英文總統雖然確診，仍配戴口罩，積極視導漢光演習，盼能激勵投入的官兵與人員，打造台灣強韌的自我防衛實力。

漢光演習期間，亦是中共操弄假訊息的高峰。例如在桃機演練反空降作戰，對岸曾大量散播這是「為蔡英文逃命排練」。或將漢光扭曲成「台軍為美國演練撤僑行動」。此類錯假訊息，再經中港媒體，以及台灣協力者進行「病毒式」擴散，北京目的是製造恐慌、削弱民眾對政府領導的信任。近期，有台灣媒體聳動報導「美國施壓台灣研發生物戰劑」，錯誤內容雖立即被台美官方反駁，但中共則借力使力，快速且大量地傳播，中媒甚至加碼指控，台灣遭美國施壓研發，最大原因是台灣人與中國人同屬華人、DNA類似，進而形塑出這是衝著解放軍與中國人而來的結論。常言「演習視同作戰」，說明國軍在演習過程的投入程度，反過來講，對於共軍，亦是利用我方實施漢光演習期間練兵，藉機發動對台認知作戰。

因此，我們進行漢光演習，除了聚焦在實兵操演，更不能忽略中共針對演習所另闢的「無煙硝戰場」，或者可以這麼說，這是更接近實戰的戰場。

我們國安部門分析說，生物戰劑的報導出現後，中共方面包括中宣部、統戰部、戰略支援部隊、對台系統等四大對台單位的旗下媒體，幾乎在差不多的時間集中散播，指控此舉是對解放軍投毒、美國毀台再添新證等荒謬內容。這類訊息戰是「軟的一手」。月初報導持續時，共機、共艦大舉擾台，數十架次逾越海峽中線，此為「硬的一手」。中共總書記習近平才剛視察對台作戰第一線的東部戰區，國安人士直指，生物戰劑報導正好提供了「柴火」，讓中共得以演練軟硬夾擊「信息化作戰」攻勢，激化台海對立，擴大疑美論，對台做「備戰打仗」的實戰化訓練態勢，為一齣中共自導自演的「假旗行動」。並利用我方漢光實兵演練展開之際，趁機擾亂台灣，分化我們內部並打擊台美關係。

面對中共密集訊息戰、升高軍事騷擾，我方因應多採守勢作為，或者分別處置。事實上，中共在這波「信息化作戰」明顯敵意升高，正反映美國提升與台灣安全合作，包括對漢光演習的觀摩與參與等，已對北京構成壓力。我方回應動作，除了戳破這是錯假訊息外，更應該告訴國人，禍害全球三年多的武漢肺炎，許多國家懷疑相關病毒極有可能自中國武漢的生物實驗室流出。中共則慣常作賊喊捉賊，無中生有指控是美國軍方的細菌武器病毒外洩，由參加武漢軍運會的美國軍人帶入武漢。以及指稱美軍向韓國運入生物戰劑、美國在烏克蘭秘密研發生物戰劑等，這些敘事脈絡都是故意黑白顛倒。另，北京阻撓台灣加入世衛組織，弱化我們在抗疫過程進行國際連結。若無美國、日本等民主盟邦與我們進行公衛合作，相互馳援，包括捐輸疫苗等，台灣恐更受創。在這「無煙硝戰場」上，我方可以更主動且積極回擊，揭穿中共的真實面目。

漢光演習第二天，蔡總統確診，中媒鎖定打擊。國內還有藍營政治人物跟著起鬨說「她只是不想勘災」，引來批評。中媒還繼續調侃漢光期間發生的彈藥爆炸事件，「統計」國軍在漢光「傷亡」數字。這類詆毀攻訐，說明漢光之外的無煙硝戰場，更具實戰性。蔡總統在第一時間說明症狀輕微，安定民心。隔天前往桃園煉油廠視導，就一旦遭突襲與網攻如何因應與維繫運作。該項漢光演練是第一次整合運用軍事、中央、地方政府、以及民間的合作防護資源。三軍統帥未因確診，缺席漢光演習，並前往視導關鍵基礎設施的防護演練，藉以凸顯這次演習是從全社會防衛的層次進行，而不是僅屬國軍的事務。從國際角度，台海是民主與威權的分野，漢光演習鍛鍊自我防衛實力，是為了守護民主台灣。今年漢光演習，帶入了全民防衛的內涵，我們應更細緻說明兩者結合的積極意義。在這「無煙硝戰場」，可以更主動地出擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書