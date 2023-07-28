社論》漢光演習的無煙硝戰場

國軍年度重要演習「漢光卅九號」本週進行實兵操演。今年圍繞著中國解放軍的犯台威脅進行設定，除了依照「平戰轉換、戰力保存」、「整體防空作戰」、「聯合截擊作戰」以及「聯合國土防衛作戰」等目標進行推演。另並首度在民用的桃園國際機場進行反空降作戰演練。以及為提升全民防衛，針對國家一級防護目標的桃園煉油廠進行防護演練。蔡英文總統雖然確診，仍配戴口罩，積極視導漢光演習，盼能激勵投入的官兵與人員，打造台灣強韌的自我防衛實力。

漢光演習期間，亦是中共操弄假訊息的高峰。例如在桃機演練反空降作戰，對岸曾大量散播這是「為蔡英文逃命排練」。或將漢光扭曲成「台軍為美國演練撤僑行動」。此類錯假訊息，再經中港媒體，以及台灣協力者進行「病毒式」擴散，北京目的是製造恐慌、削弱民眾對政府領導的信任。近期，有台灣媒體聳動報導「美國施壓台灣研發生物戰劑」，錯誤內容雖立即被台美官方反駁，但中共則借力使力，快速且大量地傳播，中媒甚至加碼指控，台灣遭美國施壓研發，最大原因是台灣人與中國人同屬華人、DNA類似，進而形塑出這是衝著解放軍與中國人而來的結論。常言「演習視同作戰」，說明國軍在演習過程的投入程度，反過來講，對於共軍，亦是利用我方實施漢光演習期間練兵，藉機發動對台認知作戰。

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因此，我們進行漢光演習，除了聚焦在實兵操演，更不能忽略中共針對演習所另闢的「無煙硝戰場」，或者可以這麼說，這是更接近實戰的戰場。

我們國安部門分析說，生物戰劑的報導出現後，中共方面包括中宣部、統戰部、戰略支援部隊、對台系統等四大對台單位的旗下媒體，幾乎在差不多的時間集中散播，指控此舉是對解放軍投毒、美國毀台再添新證等荒謬內容。這類訊息戰是「軟的一手」。月初報導持續時，共機、共艦大舉擾台，數十架次逾越海峽中線，此為「硬的一手」。中共總書記習近平才剛視察對台作戰第一線的東部戰區，國安人士直指，生物戰劑報導正好提供了「柴火」，讓中共得以演練軟硬夾擊「信息化作戰」攻勢，激化台海對立，擴大疑美論，對台做「備戰打仗」的實戰化訓練態勢，為一齣中共自導自演的「假旗行動」。並利用我方漢光實兵演練展開之際，趁機擾亂台灣，分化我們內部並打擊台美關係。

面對中共密集訊息戰、升高軍事騷擾，我方因應多採守勢作為，或者分別處置。事實上，中共在這波「信息化作戰」明顯敵意升高，正反映美國提升與台灣安全合作，包括對漢光演習的觀摩與參與等，已對北京構成壓力。我方回應動作，除了戳破這是錯假訊息外，更應該告訴國人，禍害全球三年多的武漢肺炎，許多國家懷疑相關病毒極有可能自中國武漢的生物實驗室流出。中共則慣常作賊喊捉賊，無中生有指控是美國軍方的細菌武器病毒外洩，由參加武漢軍運會的美國軍人帶入武漢。以及指稱美軍向韓國運入生物戰劑、美國在烏克蘭秘密研發生物戰劑等，這些敘事脈絡都是故意黑白顛倒。另，北京阻撓台灣加入世衛組織，弱化我們在抗疫過程進行國際連結。若無美國、日本等民主盟邦與我們進行公衛合作，相互馳援，包括捐輸疫苗等，台灣恐更受創。在這「無煙硝戰場」上，我方可以更主動且積極回擊，揭穿中共的真實面目。

漢光演習第二天，蔡總統確診，中媒鎖定打擊。國內還有藍營政治人物跟著起鬨說「她只是不想勘災」，引來批評。中媒還繼續調侃漢光期間發生的彈藥爆炸事件，「統計」國軍在漢光「傷亡」數字。這類詆毀攻訐，說明漢光之外的無煙硝戰場，更具實戰性。蔡總統在第一時間說明症狀輕微，安定民心。隔天前往桃園煉油廠視導，就一旦遭突襲與網攻如何因應與維繫運作。該項漢光演練是第一次整合運用軍事、中央、地方政府、以及民間的合作防護資源。三軍統帥未因確診，缺席漢光演習，並前往視導關鍵基礎設施的防護演練，藉以凸顯這次演習是從全社會防衛的層次進行，而不是僅屬國軍的事務。從國際角度，台海是民主與威權的分野，漢光演習鍛鍊自我防衛實力，是為了守護民主台灣。今年漢光演習，帶入了全民防衛的內涵，我們應更細緻說明兩者結合的積極意義。在這「無煙硝戰場」，可以更主動地出擊。

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