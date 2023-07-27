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自由廣場》詐騙集團的獨門套路

2023/07/27 05:30

◎ 魯伯非

詐騙集團都有一貫套路，關鍵是看對象編故事。柯文哲一個施政滿意度經常墊底的前台北市長，居然也能成為民調第二的總統候選人，一定有其獨門套路。

柯用來揑造專業形象最常用的套路，就是每天掛在嘴邊的SOP，但夜路走多了，總會遇到鬼，這次監委主動調查北流一．九億爭議款，正提供社會大眾檢視柯文哲唬爛八年SOP的良機！

柯文哲最常用來建立他天縱英明、專業執政形象的說詞，就是我都照SOP執行。但柯粉從不去了解柯的SOP到底是怎麼一回事。根據國民黨北市議員詹為元指出，柯文哲在北流興建期間，擅自挪用不同基地預算、擅自變更設計工程、沒經文化部同意就自行追加預算，且先行支付廠商工程款。柯市府如此先斬後奏，導致文化部不撥款，柯為了等款項，所以多次拆分標案，並辦理變更設計，造成相關廠商變更設計監造及專案管理款項共有一．九億元未付，並衍生每月八十萬的利息。前副市長黃珊珊嗆蔣市府為何不用第二預備金處理這些爭議款項，但柯市府寧可用第二預備金辦宣揚柯政績但沒人看的城市博覽會，卻不去處理爭議款，而將它丟包蔣市府！

檢查北流工程款爭議，沒有一項是合法合規的SOP，就像大巨蛋案一樣，柯文哲毫無專案控管能力，不斷便宜行事，因為找不出像樣的卸任政績，違法違規急將北流完工，然後功勞全往自己身上攬，弊端全往別人身上推！

柯文哲就算出事也有獨門SOP，那就是把違法亂紀、挪用預算支付廠商、爛攤子丟給下一任，全都美化成自已對歷史負責、總要有人做憨人、帶領流行音樂再創高峰、自己被政治追殺。柯把自己說的如此神聖，但蔣市府的文化局和北流根據柯訂的SOP，駁回柯在北流開募款演唱會的申請，他就罵別人是太監。

行政院推出一系列165反詐騙專線廣告：「誰還會這樣被騙啊？」相關單位應該也幫柯文哲的獨門SOP套路，拍一支反詐騙廣告，讓柯粉知道誰還會這樣被騙啊，被騙的選民可以打165申訴。

（作者是自由作家）

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