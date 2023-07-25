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自由廣場》性平理念和上性平課是兩回事

2023/07/25 05:30

◎ 張勳慶

針對國內#Metoo長存於社會暗角，立委在《性騷擾防治法》修法過程中，要求第八條要加入公部門主管強制上性平課，至少要知道處理流程，而政府方面認為非必要，於是修法陷入停頓。

對此，或許更當如此去思考–受過高等教育者就不會家暴嗎？學校老師都上過教育學程，知道和學生間應有分際，可是年年仍有狼師出現，又何以然？因為上過性平課並不是打過預防針。只要稍事詢問，就知道目前政府強制規定所有部門內員工，甚至不分考試任用、約聘雇或委外人員，每個人都必須在年度上滿一定研習時數課程，其實都是虛應故事，只要和公務員談及台北E大之類的線上教育課程，就知道只是讓電腦跑完課程，然後交上時數交差。

政府部門的研考單位可以依時代變遷和需求在網路上提供課程，然而很現實的是，不論環保生態、兩性平等、多元家庭、資訊安全等，都是往昔軍中莒光日教學的翻版，任誰來上課，不論實體或線上，都是為了年度考核，和價值與理念無關。在此種現實下，就算修法強制要公部門主管上性平課，多半也是左耳進、右耳出，只有坐在座位上滑手機很用心。

連立委都坦言，要單位主管上性平課是為了讓其了解性平事件的處理流程，換句話說，就是如何跑過場的程序層面，儘管處理程序正經八百，人為扭曲卻充斥其間，就連檢察官、法官鬧出風紀的人評，也出現許多低空飛過或被上級駁回的例子。法官處理性騷、性侵案件時，二度傷害屢見不鮮，這說明從思維到程序，整個社會大環境，都不利受害人，而這才是修法上要關注之處。

再舉一例，日前發生懲戒法院院長李伯道涉嫌性騷女部屬一案，李伯道甚至貴為院長，國人難道會相信只要強制上性平課，就不會發生這類犯行嗎？性平觀念要能深化到行為標準，必須全面從教育上推動，特別是利用權勢進行的犯行，往往要突破的不是證據，而是社會和職場上，太多人為了自保或利益，視而不見或選擇與狼共舞。

社會要推動性平是人心在公義和利害上的良心選擇，這從美國前總統柯林頓與陸文斯基案中，便可看出權力如何使性平殘破。唯有不斷喚醒與呼喊，不讓性平受害者的聲音在檯面上消失，才是最好的性平課。

（作者為文字工作者）

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