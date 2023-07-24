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自由廣場》國民黨全代會也吹冷氣

2023/07/24 05:30

◎ 黃惟冰

一週前的七月十六日適逢民進黨全代會召開，當時有部分人士刻意雞蛋裡挑骨頭，批評年輕人在街頭，民進黨卻在冷氣房內開會。有趣的是，七月廿三日輪到國民黨舉行全代會，一樣選在室內把冷氣開好開滿，同時間也一樣有年輕人在街頭為自己的生計或理念奔走，但同批人卻選擇視而不見。前後對照，兩套標準，一覽無遺。

事實上，這麼熱的天氣，想要找個有冷氣的空間是人之常情，與其拿這種事來相互檢視，不如追根究底，思考冷氣的用電從哪來，肯定更有意義。

根據台電公佈的電力資訊，昨日十一點卅分，也是國民黨全代會進行到一半的時候，太陽能發電一共貢獻了全台用電的十八．九八％，僅次於燃氣與燃煤，在用電的尖峰時刻，扛起第三大電力來源的重責大任。至於核能，只有五．八四％，連太陽能的三分之一都不到。

此外，太陽能發電與核能相比，除了不會產生人類至今無解的核廢料以外，還有經濟利益上的雨露均霑，不像核燃料棒只能跟國外買。在民進黨過去幾年的大力推動下，早已有許多民宅、工廠、學校、畜牧場等加入成為小型太陽能電廠，透過賣電給台電獲得穩定利潤，對於貼補家用、增加營業利益，乃至於換取免費的營養午餐等等，都大有助益。

總結而言，要當一個適格的執政黨，不能只在乎吹不吹冷氣，而是要找出一個最安全、最適合台灣環境的能源政策。

（作者從事公共服務業）

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