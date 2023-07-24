自由廣場》〈望春風〉 歌詞的深濃台灣平埔血統

◎ 呂自揚

「獨夜無伴守燈下，清風對面吹。十七八歲未出嫁，見著少年家。…聽見外面有人來，開門該看覓；月娘笑阮戇大呆，予風騙不知。」這是台灣百年歌謠第一名，台灣人都會唱的〈望春風〉。

國立歷史博物館，七月起在舉行「當我們望春風–台灣流行音樂九○年特展」。把一九三三年李臨秋作詞、鄧雨賢作曲的〈望春風〉當作台灣流行音樂的代表作。很多人會唱〈望春風〉，卻少人知道〈望春風〉有深濃的台灣平埔血統。

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很多報導說李臨秋〈望春風〉歌詞靈感，來自中國古典文學《西廂記》。元代《西廂記》原詩：「待月西廂下，迎風戶半開；拂牆花影動，疑似玉人來。」

李臨秋回憶作〈望春風〉的日文手稿，是說靈感來自淡水河邊的少女，不是《西廂記》。

中研院院士杜正勝，二○○八年，根據清代黃叔璥所採〈崩山八社情歌〉，改作成四句五言詩：「月夜聞簫聲，獨臥心頭悶；疑是舊人來，開門風吹竹。」並說：「台灣民謠「獨夜無伴」具有平埔血統。」詩中聞簫聲指平埔男子約會吹鼻簫。

一七二二年黃叔璥著《台海使槎錄》，採錄南北路平埔各社民歌，用漢字記載歌調，並漢譯歌詞。所錄今台中大甲〈崩山八社情歌〉：「夜間聽歌聲，我獨臥心悶。又聽鳥聲鳴，想是舊人來訪；走起去看，卻是風吹竹聲！總是懷人心切，故爾。」

把三首歌詞比對：《西廂記》是女子在西廂，風吹門開，看到花影拂動，以為是約會的人到來，結果是偷偷越牆相會。

〈崩山八社情歌〉是女子夜裡房中獨臥，聽到鳥鳴聲，以為是情人吹簫到來，起身去看。竟是風吹竹，被風騙了。

〈望春風〉是女子在燈下孤單無伴，聽見有人來聲音，以為是意中人來了，開門去看，結果是「予風騙不知」。

三詩歌比對，可見〈望春風〉歌詞意境情節，與《西廂記》明顯不相同，與〈崩山八社情歌〉幾乎完全相同，血脈百年相傳。

最近，研究原住民語言和歌謠的高雄文史工作者洪國勝，發現日本時代，很多台語歌謠是根據清代原住民歌謠改編。比對〈望春風〉歌曲歌詞，都是根據〈崩山八社情歌〉改編。

百年歌謠〈望春風〉，是創作歌謠還是平埔民歌改編，應已很明顯。

（作者為作家、《詩寫台灣》作者）

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