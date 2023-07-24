晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》〈望春風〉 歌詞的深濃台灣平埔血統

2023/07/24 05:30

◎ 呂自揚

「獨夜無伴守燈下，清風對面吹。十七八歲未出嫁，見著少年家。…聽見外面有人來，開門該看覓；月娘笑阮戇大呆，予風騙不知。」這是台灣百年歌謠第一名，台灣人都會唱的〈望春風〉。

國立歷史博物館，七月起在舉行「當我們望春風–台灣流行音樂九○年特展」。把一九三三年李臨秋作詞、鄧雨賢作曲的〈望春風〉當作台灣流行音樂的代表作。很多人會唱〈望春風〉，卻少人知道〈望春風〉有深濃的台灣平埔血統。

很多報導說李臨秋〈望春風〉歌詞靈感，來自中國古典文學《西廂記》。元代《西廂記》原詩：「待月西廂下，迎風戶半開；拂牆花影動，疑似玉人來。」

李臨秋回憶作〈望春風〉的日文手稿，是說靈感來自淡水河邊的少女，不是《西廂記》。

中研院院士杜正勝，二○○八年，根據清代黃叔璥所採〈崩山八社情歌〉，改作成四句五言詩：「月夜聞簫聲，獨臥心頭悶；疑是舊人來，開門風吹竹。」並說：「台灣民謠「獨夜無伴」具有平埔血統。」詩中聞簫聲指平埔男子約會吹鼻簫。

一七二二年黃叔璥著《台海使槎錄》，採錄南北路平埔各社民歌，用漢字記載歌調，並漢譯歌詞。所錄今台中大甲〈崩山八社情歌〉：「夜間聽歌聲，我獨臥心悶。又聽鳥聲鳴，想是舊人來訪；走起去看，卻是風吹竹聲！總是懷人心切，故爾。」

把三首歌詞比對：《西廂記》是女子在西廂，風吹門開，看到花影拂動，以為是約會的人到來，結果是偷偷越牆相會。

〈崩山八社情歌〉是女子夜裡房中獨臥，聽到鳥鳴聲，以為是情人吹簫到來，起身去看。竟是風吹竹，被風騙了。

〈望春風〉是女子在燈下孤單無伴，聽見有人來聲音，以為是意中人來了，開門去看，結果是「予風騙不知」。

三詩歌比對，可見〈望春風〉歌詞意境情節，與《西廂記》明顯不相同，與〈崩山八社情歌〉幾乎完全相同，血脈百年相傳。

最近，研究原住民語言和歌謠的高雄文史工作者洪國勝，發現日本時代，很多台語歌謠是根據清代原住民歌謠改編。比對〈望春風〉歌曲歌詞，都是根據〈崩山八社情歌〉改編。

百年歌謠〈望春風〉，是創作歌謠還是平埔民歌改編，應已很明顯。

（作者為作家、《詩寫台灣》作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書