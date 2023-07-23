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自由廣場》生成AI：新技術的風口浪尖與業務應用的展望

2023/07/23 05:30

◎ 蔡鎤銘

生成AI是一種機器學習技術，能夠根據學習到的資料的背景規則和模式生成新的資料，如文本、代碼、圖像和音訊。近期，生成AI受到廣泛關注。

生成AI備受關注，是因它具有更高的通用性和應用範圍。以往的傳統AI，主要從累積的資料中推斷與輸入資訊相符的結果，如圖像或聲音。生成AI則具備新功能，例如一、根據使用者的指示，生成與累積的資料相符的文章和圖像，二、使任何人都能輕鬆使用。

生成AI有望應用於業務領域，例如在議事錄製作、文稿修訂和校對，不少人希望將生成AI應用於業務中，在此趨勢下，官方機構和企業開始在業務中應用生成AI。例如，東京都計畫在所有部門引入生成AI，神戶市則制定有關生成AI的規定條例，並正在試行運用資訊通信技術的活用。民間企業中，三菱UFJ銀行表示將在意向書或項目提案書等方面使用生成AI，業務中應用的步伐正在迅速推進。

但使用生成AI時須重視風險管理，制定適當使用指南等，此至關重要。在日本內閣府的AI戰略會議中，隨著使用AI的風險，例如侵犯隱私權和被用於犯罪等問題，AI從輸入資訊洩漏個人資訊或機密資訊，以及惡意使用AI製作不實圖像或錯誤資訊等情況，都受到關注。而教育領域也擔心，學生使用生成AI撰寫報告，可能削弱思考能力等問題。

在未來，除了風險管理外，針對生成AI創造新商機的規範放寬也至關重要。為此，通過制定適當的指南，探索生成AI的應用可能性將非常重要。生成AI並非萬能，其生成結果往往受限於其訓練資料和演算法等因素，在實際應用上須仔細評估其適用性和準確性，以避免可能的負面影響。

（作者是淡江大學財務金融學系兼任教授）

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