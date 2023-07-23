自由共和國》曾進發／向每個夕陽敬酒

2023 07 12 攝于 竹南 龍鳳漁港

曾進發／攝影詩人

向每個夕陽敬酒

肉粽角消波塊海岸

2023 07 12 攝于 竹南 龍鳳漁港

浪花正在為金色酒吧招喚客人

向每個夕陽敬酒

夕陽沉沒入海的樣子有時像熾燒的銅盤

夕陽沉沒入海的樣子有時像燦爛的火球

夕陽入海的樣子有時候像

無言的紅唇發出震耳欲聾的沉默

兩萬多個夕陽

靜悄悄的一個一個潛入海平面

銳利光芒像金黃色的針線

編織我們的人生成為厚重的長篇小說

琥珀色酒漿是夕陽告別時滴下的淚珠

向每個夕陽敬酒

酸甜苦辣的記憶浸透了四周石壁

你只一摸便醉了

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