自由共和國》曾進發／向每個夕陽敬酒

曾進發／攝影詩人
肉粽角消波塊海岸
浪花正在為金色酒吧招喚客人
向每個夕陽敬酒
夕陽沉沒入海的樣子有時像熾燒的銅盤
夕陽沉沒入海的樣子有時像燦爛的火球
夕陽入海的樣子有時候像
無言的紅唇發出震耳欲聾的沉默
兩萬多個夕陽
靜悄悄的一個一個潛入海平面
銳利光芒像金黃色的針線
編織我們的人生成為厚重的長篇小說
琥珀色酒漿是夕陽告別時滴下的淚珠
向每個夕陽敬酒
酸甜苦辣的記憶浸透了四周石壁
你只一摸便醉了
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