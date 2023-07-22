自由廣場》冷氣機砸死人並非偶發

◎ 駱思龍

新北市板橋區新埔捷運站二號出口附近一棟大樓發生工人裝設冷氣機時施工不慎，導致冷氣機從十七樓掉落砸死政大女大生的駭人事故。冷氣機砸死人看似偶發，實則危機遍布。

根據開電器行的朋友所言，有些屋主為求眼不見為淨，以達美觀效果，會要求工人將冷氣機裝到外牆，因欠缺支撐點，難以使力，使得安裝過程困難重重，也很危險。

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安裝冷氣機還不是最危險的時刻，經過十年、八年，當初鎖好的螺絲和鐵架已生鏽腐蝕，螺絲卡死，鐵架搖搖欲墜，遇到這種案子，我那朋友都會因為危險性高，且若出事的話很不划算而拒絕接案維修，而是請屋主找當初安裝冷氣機的廠商來處理，但若找不到原廠商呢？

就算找到原廠商，原廠商會如何處理呢？我那朋友說他看過一個很誇張的例子，就是在外牆的另一個位置裝設新的冷氣機，至於壞掉的舊冷氣機就讓它繼續懸掛在原位，也就是不處理，簡直是以鄰為壑。

隨著時光流逝，懸在大樓外牆不處理的冷氣室外機將日積月累，掉落造成死傷的機率也漸增，行人走在下方隨時可能禍從天降。

又要進行總統和立委選舉了，想選上的候選人是否應針對此事積極做點事，讓民眾見識見識你們的真本事，並當作投票參考？

（作者是公務員）

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