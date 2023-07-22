自由廣場》投共者自陷險境

◎ 張經偉

五退伍士官兵因違反國安法（以下簡稱此舉為「投共」）而被聲押禁見，藝人瑤瑤之弟亦因此案交保。

我想提醒在役、退伍的各位：此時投共，極度危險。危險之處不在我國國安法，而在習近平眼下的處境。

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向敵軍投誠，絕不等於歲月靜好，因敵軍特別嚴防投降者，害怕是詐降，也擔心投降後會再復叛。且投降者的吃喝等基本生活需求，也是增加敵軍負擔。秦趙長平之戰，秦將白起將趙國降卒坑殺殆盡，就是因為糧食不足，擔憂降兵譁變。

疫後的中國，民生凋敝，失業率飆升至廿％，要再負擔降共者的生活開銷，肯定是奢侈。且有瓦格納軍變的例子，習近平更加疑懼自己遭兵變，中國火箭軍副總司令吳國華「自殺」等事件可見一斑。自家內部「忠誠度」動搖的此時，台灣來的降共者，如何能信任？

尤其，在習眼中，「中華民國國軍」的投共者肯定更可疑。因兵變能達成，關鍵常在「人脈」：政變之前，政變者就已交遊廣闊、眾所矚目；被政變者也已勢單力薄、孤家寡人。例如：司馬懿發動高平陵之變前，河內司馬氏就已是名門望族；曹氏皇家則因為曹丕、曹植、曹彰的手足相煎，使曹魏皇帝趨於孤懸。

另一兵變成功的條件是為「外力支持」，此亦可謂變相的人脈。例如：智利選出與卡斯楚交好的總統阿葉德（Salvador Allende），美國擔憂智利成為古巴第二，於是支持皮諾契特（Augusto Pinochet）將軍政變推翻阿葉德。

我國國軍有一部份是美國系統根源（孫立人將軍之後），且台灣男生大多珍惜當兵回憶，「退伍同袍」是人脈，投共者有這麼多人脈，習近平豈能信任？

還想投共嗎？這無異於跳崖！

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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