自由廣場》瘋狂買酥不買書

◎ 徐正雄

知名蛋黃酥一盒九百八十元，網路預購十秒內完售。代購黃牛喊價飆到一盒兩千五，依然有人願拿同樣難買、貴出許多的演唱會門票更換，只圖一親蛋黃「酥」芳澤。

一家知名書店最近可能結束營業，賣的也是「書」，境遇卻天壤之別，真是不勝唏噓！書店業者指出：出版社給電商超低五五折進價，卻給書店六八折，一般新書，書店常以七五折促銷，如此一算，書店根本沒什麼利潤。但我認為書店難以生存，還有其他原因。

請繼續往下閱讀...

很多人從網路購書，更多人從網路世界摘取知識，補充心靈雞湯，完全不必付費，更不用擔心買書後，沒看完的壓力和書的去留。還有不少人從圖書館借閱，我曾想借閱某純文學作家的書，心想應該沒什麼人借，沒想到居然有幾十人在排隊。

再來就是閱讀圖片化、影像化，很多人不願花很多時間，沿文字階梯去了解作者想呈現的內容，這有點像健走或登山，得流點汗、費點力。讀者渴望更直接、迅捷、刺激的方式去擷取知識，使得單純又厚重的書籍變得非常吃虧。

於是，許多書店搖身變成餐廳、賣場、背包客棧…，之前去台中一家規模頗大的書店，改裝成複合式咖啡店後，只留下極少數的書當裝飾品，喝咖啡的人多，買書者少，西門誠品也是如此。

聽說，之前有本大賣的書，是因為封面做的很美很文青，很多人買書是想和書拍照，放在網路上，書的價值，必須重新定義。

我認為書的輝煌時代已經結束，那家純賣書的店，四年虧了四千萬，雖然不捨，但也不能因為如此，害人家繼續虧下去，若因怕書店倒閉而消費，使書店短期復活，但未來呢？不如督促政府訂立出版社和銷售方的遊戲規則，才是長久之計。此外，大型境外數位平台免費使用雜誌報紙新聞，也應分潤給台灣媒體，政府都該積極處理。

現代人壓力大，吃是最快的紓壓方式，所以寧花一本書的錢去吃一顆蛋黃酥、一球冰淇淋、一碗虱目魚粥…，也不願去買書。

這是時代洪流，改變我們的習慣，讓多數人只要「酥」，而不要「書」。

（作者職業農夫）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法