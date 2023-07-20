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社論》要為中國而戰？

2023/07/20 05:30

日、韓、澳、紐領袖也出席的北約峰會公報指稱，中國以公開的野心和強制性政策挑戰北約的利益、安全和價值觀，並抨擊中俄伙伴關係。從習近平獲得禮遇與訂單，主張歐洲扮演「第三大強權」的馬克宏，反對北約在日本設置「東京聯絡辦事處」，但北約秘書長史托騰柏格會後仍強調：中國正在迅速擴張核武，應該警惕中國挺俄及威脅台海安全。他說：中俄的行動已經迫使北約和亞太更為接近。遠自北約，近至日韓，國際的關切回答了，造成台海、南海、東海兵凶戰危者，並非藍白紅指控的小英政府。

一年多來，普廷入侵烏克蘭陷入泥淖，對全球造成蝴蝶效應。即將卸任的美國國防部政策次長卡爾稱，所謂的武統台灣，北京若研判國際社會反應將趨近於烏克蘭而非香港模式，那麼中國受到嚇阻的可能性將會提高。諷刺的是，台灣有人鼓吹的主張，卻會讓台灣自我香港化。九二共識，反對台獨，兩岸一家親，同屬一中框架，為了「委屈的和平」，甘願充當中國的扈從。這些主張，簡單說就是香港模式。若那些承認從屬中國者，透過民主選舉而執政，終場便是「愛國者治台」，關起門來打狗，國際愛莫能助。屆時，台灣若乖乖聽話，北京便恩賜「委屈的和平」。哪天，台灣抗爭要求權利，立刻改為「專政的和平」，國安法伺候，異議份子趕盡殺絕。香港二度回歸、內地化，為那些人的主張預示了結局。

中國覬覦台灣主權由來已久，二戰結束之後國共兩黨的對台論述，共同點在於都主張「台灣屬於中國」。不同的是，國民黨內戰失敗來台，以台澎金馬為法統根據，重點是「台灣屬於中華民國」。二○○○，二○○四，國民黨在野後外結共產黨，引狼入室遏阻台灣國家正常化，以免「中國」國民黨在這塊土地被連根拔起。而在台灣獨立現狀長期化、中華民族偉大復興號召的雙重作用下，國民黨人不惜「被統」的情緒也在強化中。

中國共產黨的對台論述則是：PRC取代ROC已經享有和行使包括台灣在內的全中國的主權，台灣絕對不能以中華民國名義自為一國。隨著經濟快速成長、軍力大幅提升，中國挑戰美國霸權、修正國際規則的野心也越來越大。習近平說的，「太平洋足夠大，容得下中美兩國」，潛台詞則是「東升西降」，美國應該讓開了。而中國追求全球霸權地位，首需將美國的影響力逐出西太平洋，為此，第一島鏈成為必爭之地，而台灣正是控制這條島鏈的關鍵。從這樣的戰略思維來看，擴大台灣屬於中國的國際承認，配合侵略台灣的武裝準備，中國意在合法化且著手圈劃強國夢的勢力範圍。民主世界紛紛對中國去風險，對台灣的支持急速拉高，動因及動力即來自這裡。與此同時，三年封控，美國帶頭卡脖子，中國國力衰落已從經濟開始見其端倪。

地緣政治正在起變化，中國意識到這是「百年未有之大變局」（其實是由盛而衰的拐點）。但，台灣的親中政商人士，卻極力遮蔽台灣人民的視野，只看兩岸局部、不看世界全局。他們經常本末顛倒說：北京的敵意不是針對台灣人民，而是針對民進黨挑釁言行。他們以「委屈的和平」及「和平的紅利」催眠聽眾，一副接受北京政治條件，台海從此無戰爭，台灣也不致成為中美衝突的戰場。那些人從不告訴兩千三百萬人，台灣是中國挑戰美國霸權的起點。一旦淪為中國禁臠，更不要說萬一「被統」，台灣將成中國控制第一島鏈，進而把美軍逼退至第二島鏈、太平洋中線的軍事前進基地。於是， 台灣人民將被推向前線，一如韓戰時國民黨降共部隊充當砲灰。高喊所謂「票投民進黨，青年上戰場」者，不啻令台灣青年變成中國對外征伐的炮灰！

本月初，華爾街日報曾報導，台灣從烏俄戰爭得到不同啟示，一是堅定抗敵，二是避免激怒北京，兩種看法將牽動二○二四總統大選。而在台灣現場，很容易察覺，主張避免激怒北京者，十分像是習近平的協力者。他們對自己的角色了然於胸，故而慣用國台辦的歪理和措辭，誘導不知情者走上統一路徑圖。從他們的「疑美論」、「反美論」來看，他們應該不至於渾然不知，自己的主張可能導致台灣淪為中國攻擊美國的彈藥庫！「要和平，不要戰爭」，按照呼口號者的邏輯走下去，終點就充滿這種血腥味。

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