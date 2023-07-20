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自由廣場》別讓書城熄燈

2023/07/20 05:30

◎ 陳蒼多

讀到貴報有關政大書城將熄燈的新聞，悲從中來。我在政大任教卅多年，此時聽到當時課餘的精神食糧之所倚的堡壘將要傾坍，有如聽聞護國神山台積電將停擺，情何以堪。

實體書店難以經營，跟年輕人喜愛電子書有關，政府對實體書店，尤其獨立書店，有所輔助，但除了輔導力道不足及電商進貨和書店進貨的折扣問題之外，應該還有解方，例如對買書的愛書人給予減免所得稅的實質鼓勵，也是一種方法。蔡英文總統幾乎每年都參觀國際書展，也都買了書，但那只是杯水車薪，應該責成文化部和財政部研擬獎勵書店和買書人的方法。

書店與出版業息息相關，出版社可出成本較低和更能吸引讀者的作品，出版社成績好，書店的景氣也會比較好。我建議出版社可出版不用買版權的有趣又有益的經典翻譯作品，定價讓更多的讀者買得起，並引領讀者的品味，雖不經幾年工夫不能畢其功，但值得嘗試。

我寧願相信，紙本書將會永存，只要現代的人不要過度依賴機器，免於陷入赫胥黎所謂的「現代人類所有時間都像白痴和機器一樣生活，但又想像自己像文明的人類」。

現今台灣正進行總統大選的活動。我想到美國總統中有不少愛書人，如華盛頓、傑佛遜、羅斯福，柯林頓、川普，其中柯林頓還有「我喜歡讀的十二本書」書單，台灣枱面上三、四位總統候選人，如能利用這個機會秀出他們愛讀書不落人後的證據，甚至提供書單，並附上閱讀紙本書的讀書心得，發揮「君子之德風」的影響力，當能帶動國人的閱讀風氣，促進出版事業和書店的榮景，再配合文化部和財政部的獎勵措施，則不僅政大書屋不熄燈，景氣「藍燈」照「書屋」也會成為歷史。

（作者曾任政大教授）

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