自由廣場》法安定性vs.實質正義

◎ 趙萃文

台灣Me Too運動持續延燒，從政治圈一路燒進學術界、演藝圈，對這些被爆料的加害者，吾人乃至司法固應關注渠等有無被冤枉，但更該審究的是他們的態度和自省程度；有許多人習與性成，故態一再復萌，受害者何堪，自不宜輕縱。

推原Me Too運動爆發出來的案件，有許多已超過一、二十年，由於強制性交罪法定刑為三至十年，依我國《刑法》第八○條規定：犯最重本刑為三年以上十年未滿之罪，追溯時效為廿年。若受害人案發時年齡稚幼、承受極大心理壓力不敢報案，時效極易消滅，讓惡狼逍遙法外。

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比較立法例上，日本國會於上月修法，將《日本刑法》「不同意性交罪」從十年延長為十五年、「不同意猥褻罪」從七年延長為十二年；被害人受害時未滿十八歲者從十八歲起開始計算時效，德國刑法更進一步將性犯罪時效統一從被害人年滿卅歲才開始計算，著實值得我國效仿。

此外Me Too風暴持續延燒，亦經常伴隨數位性暴力案件，如網紅耀樂指控十六歲時被知名藝人性侵、偷拍散布性愛片等。新修正「性暴力防制四法」於今年一月通過後，據衛福部統計每週平均有四十件成人及兒少性影像遭散布，跟去年同期相比成長三倍，被害人多為十八至廿五歲年輕女性等，情況嚴峻，甚至時有受害人因無法走出陰影而選擇結束生命。立法者實應盡速修法將侵害性私密犯罪納入刑法強制治療射程，並於《刑事訴訟法》第一○一條之一預防性羈押納入涉犯侵害性私密影像相關罪名，填補此部分嚴重疏漏，避免被害人性影像遭到加害人持續散布。

任一職場永遠存在著權力關係，也重複著潛規則，對於權力關係上的性騷擾或性侵害，既難事前見幾，亦難事後根絕。但考量性犯罪的特殊性，停止時效計算或延長追訴權時效，都是可考量的方向，唯有讓加害者得到應有懲罰，才能還被害人以寧靜。

整體以言，對那些受害者遭受的困擾與艱難，我們於心不忍，但無論妳們身陷何種煎熬，希望能盡快走出糾結，朝有光源的地方邁步開展；更希望所有的當事者和關係人都能越出升沉榮辱的漩渦，繼而獲致新生，台灣社會的等級始能真正上升。

（作者是大學助理教授，輔仁大學法學博士）

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