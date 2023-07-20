自由廣場》所謂非綠聯盟

◎ 陳文卿

有人到餐館吃飯，告訴店家只要不辣就好。店家乃將除了辣椒之外，各種甜、鹹、酸的調味料都胡亂加進去，甚至連過期的食材也端上桌。這樣煮出來的菜餚能吃嗎？

這很像所謂「非綠聯盟」，表面上是只要反對綠營執政的就是非綠，就可結盟合作，但說穿了其實是一盤大雜燴。再講白一點，現在的非綠陣營之間，其實有很多地方互斥，個個都想出頭，沒人願屈居副手。所謂組非綠聯盟可能陷入自我矛盾中，尚未與綠營正式對壘，恐怕內部就已廝殺一片了。

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因此，所謂「非綠」，到底是反對綠營的那一點，總該說清楚。如果是反「反共」、反「反統一」，就要看台灣民眾能不能接受了。

再從現實面來看，現在國民黨內部本身都已經喬不攏了，侯友宜是否能撐到最後恐怕都仍然說不準，此時若還要去想整合白營，甚至不具黨員身分態度曖昧不明的郭台銘，可能就更混沌一片了。

若從白營柯文哲的角度來看，柯文哲現在的民調居第二，即使他想拉攏結盟，優先考慮的對象可能是郭台銘而不會是民調墊底的侯友宜。因此國民黨想操作藍白合，恐怕是落花有意流水無情。

因此，不論是藍白綠，各陣營都必須各自提出具體的論述來爭取選民認同。就像菜餚必須有特色才能吸引客人上門，天底下沒有客人同意讓店家胡亂炒菜，當然也沒有選民會認同只要非綠就好，而不論內容如何都會買單。

（作者從事環保服務業）

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