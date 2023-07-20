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自由廣場》看這些人是幾流的？

2023/07/20 05:30

◎ 莊勝榮

柯文哲的白色的力量乙書，被人掀底，把當今讀書人分七類，第一流唸醫學院，第二流讀工學院，第三流唸商學院，第四流讀法學院，第五流的唸農學院，第六流的讀文學院，藝術根本不入流（就算第七流吧）！這種分類法真不知是IQ157，還是EQ零蛋？看倌在心中自有答案。

先談美國社會吧！各有不同類型的人才，有人興趣電影，就唸電影有關的科系，有人專長是科技，就唸相關的科系，例如電機、電腦、大數據（STEM：Science、Technology、Engineering、Maths），有人長處或興趣是文學，就唸文學，有人興趣是醫學，就讀醫學系。其他國家也一樣，這叫做聰明的選擇。如同鯨魚再厲害，無法爬到樹上生活，猴子再會爬樹，無法在太平洋翻騰如蛟龍。從來沒有人把唸不同科系作為第幾流的標準，這叫做行行出狀元，乃一般常識。

如果照柯文哲的哲理及標準，李登輝當了十二年總統，他是唸農經系，在柯文哲眼中，豈不是變成第五流？陳水扁、馬英九、蔡英文都是當了八年總統，豈非成為四流人物？美國前任總統川普攻讀商學系，拜登唸法律系，豈不是三、四流的人物？習近平就更不用說了。前陣子回台灣造成轟動的黃仁勳及近日返台捲起旋風的蘇姿丰、比爾蓋茲、台積電創辦人張忠謀，豈非成為二流人物？李安、楊紫瓊與許多奧斯卡金像獎得主，在柯文哲筆下，變成不入流了。

（作者是律師）

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