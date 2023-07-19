自由廣場》受傷害的是年輕人

◎ 邱炳進

七一六所謂的「公平正義」凱道集會，參與人數未達預期，其中女性出席人數出奇的少，連外國媒體都報導，謂這埸集會，女性參與者如此稀少，有點失衡。應該是女性用腳投票，對歧視女性成性的柯文哲，發出拒絕與他同一夥的強烈訊息，拒絕一個一年到頭都在物化女性、歧視女性的總統候選人。

柯文哲不僅長期歧視女性，他更是說謊成性，選民不知道他的中心思想是什麼？光是一個他是否主張重啟服貿，他的說法就與其他的議題一樣，選民永遠搞不清楚，一個自認為二二八受難家屬，其受難經過，每一年的說法都不一樣。對國家定位，對中國的態度，更是令人諱莫如深。

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頻頻失言，然後摸摸頭，這就是柯文哲的制式反應，儘管柯文哲一再失言，一再道歉，周而復始，並沒有因為他要爭取總統大位，從他口中說出來的話有到達總統級候選人的格調。儘管柯文哲一再失言，但他對中共、對習近平就從未失分，這就是柯文哲最令人憂心的地方。

出席七一六凱道集會的有一、二萬人，八十％是年輕人，然而柯文哲主張重啟服貿，甚至主張兩岸一家親，這些對年輕人未來都會造成鉅大的傷害，支持阿北的年輕人，不能只因阿北口無遮攔，好笑好玩，就支持他啊，各位有否思慮到，他是所有總統參選人之中，最不可靠的一位！

（作者是文字工作者）

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