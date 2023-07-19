晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》讓前發言人爭取一個公道吧

2023/07/19 05:30

◎ 胡文琦

針對媒體人吳子嘉日前在其節目「董事長開講」透露，國民黨主席朱立倫與民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲「已經連上線」，有可能促成「藍白合」，並爆料十一月廿日只會有一組出來選。對此，柯文哲則表示，難怪吳子嘉會常常被告，因為，他都不曉得吳董的消息究竟從哪來？

柯文哲強調，民眾黨現在跟國民黨的合作，就是在某些區域不提名區域立委參選人，「（國民黨）一定會贏或一定會輸我們就沒有壓力，那個五分、五分的，我們要提名人就有壓力」。此外，柯Ｐ更透露，地方有很多位的藍營立委參選人，是真的有「跑來拜託民眾黨」云云。

坦白說，政治本來就是一門可能的「妥協藝術」，基本上雖有強弱大小之分，唯若以目前台灣整體的選民結構而言，藍綠白三方誰若想要「通吃」，那也會是不食人間煙火的「自我感覺良好」，換言之，政黨之間除了合縱連橫外，更會有合理的「交換『東西』」的成本效益取捨空間。

因而，誠如柯文哲之前所言，對於國民黨家務事的處理方法，他沒權利也沒有理由評論，至於號稱「非綠陣營、三階段整合論」的所謂藍白合說法，他早已聽了「超過半年多」，但到底誰可以代表黨？又怎麼合作卻從沒聽過，如今民眾黨很多地方都提名了，要怎麼談也不曉得。

既然如此，就讓曾經是「受害者」的筆者來扮演雙方的和事佬與魯仲連好了。唯果若真有機緣的話，那國民黨可能先必須還給筆者「一個公道」，當初，就因為擔任民眾黨秘書長的私人政治顧問，猶記當時不僅被考紀會多次約談，黨內多位政治人物更私下指責筆者是背信忘義叛黨叛國。

其實當初在考紀會約談時，筆者就曾指出，基於台灣的「政治現況與趨勢」，面對團結且全面執政全面過半的綠營盤勢，「非綠陣營」的積極整合，就如同三角形的數學幾何原理一樣，只有兩邊相加才能大於第三邊。何況，沒有道理其他人可以跟民眾黨互動，筆者就不行該死的道理。

當然，這些明明就是合法、合理、合情的政治應對藝術，當時卻沒有人願意聲援筆者，但沒想到，政治就是這樣「相堵會到」，現在，眼看藍白之間那種欲迎還拒、必須好好談一下的政治現實制約又出現了，果若此際雙方可以理解認同，筆者倒是很願意做那個善意理性的溝通橋樑。

（作者是前中國國民黨發言人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書