自由廣場》讓前發言人爭取一個公道吧

◎ 胡文琦

針對媒體人吳子嘉日前在其節目「董事長開講」透露，國民黨主席朱立倫與民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲「已經連上線」，有可能促成「藍白合」，並爆料十一月廿日只會有一組出來選。對此，柯文哲則表示，難怪吳子嘉會常常被告，因為，他都不曉得吳董的消息究竟從哪來？

柯文哲強調，民眾黨現在跟國民黨的合作，就是在某些區域不提名區域立委參選人，「（國民黨）一定會贏或一定會輸我們就沒有壓力，那個五分、五分的，我們要提名人就有壓力」。此外，柯Ｐ更透露，地方有很多位的藍營立委參選人，是真的有「跑來拜託民眾黨」云云。

請繼續往下閱讀...

坦白說，政治本來就是一門可能的「妥協藝術」，基本上雖有強弱大小之分，唯若以目前台灣整體的選民結構而言，藍綠白三方誰若想要「通吃」，那也會是不食人間煙火的「自我感覺良好」，換言之，政黨之間除了合縱連橫外，更會有合理的「交換『東西』」的成本效益取捨空間。

因而，誠如柯文哲之前所言，對於國民黨家務事的處理方法，他沒權利也沒有理由評論，至於號稱「非綠陣營、三階段整合論」的所謂藍白合說法，他早已聽了「超過半年多」，但到底誰可以代表黨？又怎麼合作卻從沒聽過，如今民眾黨很多地方都提名了，要怎麼談也不曉得。

既然如此，就讓曾經是「受害者」的筆者來扮演雙方的和事佬與魯仲連好了。唯果若真有機緣的話，那國民黨可能先必須還給筆者「一個公道」，當初，就因為擔任民眾黨秘書長的私人政治顧問，猶記當時不僅被考紀會多次約談，黨內多位政治人物更私下指責筆者是背信忘義叛黨叛國。

其實當初在考紀會約談時，筆者就曾指出，基於台灣的「政治現況與趨勢」，面對團結且全面執政全面過半的綠營盤勢，「非綠陣營」的積極整合，就如同三角形的數學幾何原理一樣，只有兩邊相加才能大於第三邊。何況，沒有道理其他人可以跟民眾黨互動，筆者就不行該死的道理。

當然，這些明明就是合法、合理、合情的政治應對藝術，當時卻沒有人願意聲援筆者，但沒想到，政治就是這樣「相堵會到」，現在，眼看藍白之間那種欲迎還拒、必須好好談一下的政治現實制約又出現了，果若此際雙方可以理解認同，筆者倒是很願意做那個善意理性的溝通橋樑。

（作者是前中國國民黨發言人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法