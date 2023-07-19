自由廣場》郭的「一中談判」是有毒廢棄物回收

◎ 王濬

郭台銘投書《華盛頓郵報》，試圖抗衡賴清德在《華爾街日報》提出的「四大支柱」，並藉機展現郭的「國際觀」與「大談判」，這正好是柯文哲和侯友宜極度缺乏的部分，柯郭侯「三顆爛蘋果」擺在一起，或許讓郭自覺參選正當性提高不少，但細看郭的投書內容卻是謬誤百出，與國際現實和台灣民意都嚴重脫節。

郭台銘批評蔡、賴拒絕接受「一中框架」和「九二共識」，導致台灣遭受「國際孤立」並「損害經濟」，但郭卻忽略了，無法接受上述國共設定、毫無中華民國台灣存在空間的，其實就是高達八成以上的主流民意。

請繼續往下閱讀...

郭也忽略了，小英政府七年來堅持不自我矮化、不屈服中共，結果是，台灣現在對全球出口成長四千七百九十四．四億美元為史上最高、Google和微軟等國際大廠紛紛投資台灣、最新「世界競爭力」評比台灣高居全球第六名。可見郭台銘的認知，顯與大多數台灣人有極大落差，離真實民意如此遙遠，恐怕也離夢想中的總統大位更遠了。

郭台銘主張「在一中框架下」的「兩岸直接談判」，這不僅向國際社會釋放錯誤訊息，更只是中共夢寐以求的「反對外部勢力介入」與「兩岸的事『兩岸中國人』自己解決」的換包裝而已，卻對台灣安全與前途帶來極大風險。

民進黨政府七年來把台灣推上國際，如今G20、歐盟、Quad、北約，都強烈關注台海和平與穩定，反對以軍事或脅迫行為「破壞現狀」。郭台銘所謂的「一中談判」，卻是把這些好不容易得來的成果丟進太平洋，再從垃圾桶撿出臭不可聞的「一中框架」與「國共談判」來取代，但這兩樣不僅早就被淘汰，更是對台灣造成嚴重傷害的「有毒廢棄物」。

最新的國際情勢有利台灣，台灣終能「勇敢自信，與世界同行」，但藍白陣營的總統參選人提出的國家治理論述，卻與國際局勢和台灣民意背道而馳。

柯文哲喊出要「重啟服貿」（中共已設定前提就是「九二共識」和「一個中國」），侯友宜要繼續承認「九二共識」（中共已明確表態「只有一中、沒有各表」），郭台銘要在「一中框架」下啟動「兩岸談判」（完美符合中共想要的「反對外部介入、民主協商統一」），他們這些都是屈從中共設定的政治框架，傷害台灣國際與戰略地位，只是讓台灣「重新鎖進中國」的不歸路。

二○二四年大選就是「民主或獨裁」、「世界或中國」、「前進或沉淪」的選擇，當候選人已清楚表態，勇敢的台灣人就要做出關鍵抉擇。

（作者是政治及文字工作者、前陸委會機要秘書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法