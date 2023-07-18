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自由廣場》早就該三加一了

2023/07/18 05:30

◎ 楊德源

各級學校暑假的起源有其歷史背景。十九世紀時，絕大多數國家的主要經濟支柱還是農業。二、三個月的暑假可以釋放出一些人力，對經濟有不少幫助。在這個時代放這麼長的暑假，不利經濟發展。首先是國家對教育投入龐大資源，各大專院校擁有非常多的機器及設備。放暑假就代表這些重大資源將被閒置兩三個月。筆者在讀大學的時候，就曾經投書教育部建議開設第三學期。拿到博士學位回到台灣，又提出相同建議，但是教育部從來就沒有認真回應。不久前撰寫【台灣時報】專論：〈第三學期功效大〉，也投書【自由廣場】：〈如果大學學費七五折〉。

有人戲稱大學為「由你玩四年」，凸顯台灣僵化的高等教育體制，大學一定要讀四年。反觀美國的學制，只要學分修完就可以畢業。有本事的人用最短的時間取得學位，留下寶貴的青春開發自己的未來。台灣的現況是除了少數科系之外，畢業學分只有一百二十八個。文法商科的同學，絕大多數可以在三年內修完所有的學分。一樣的學士學位，如果三年就可以完成，為什麼要讀第四年？許多同學到了大四，一週上課只有九小時。多出的時間想找工作，也只能屈就低薪沒有福利的職位。對個人、對社會都沒有好處。暑假如此之長，對正在學習的青少年更糟，有擴大貧富差距的疑慮。沒有錢的人要幫助家計，不再有任何學習活動。有錢的子女則是參加夏令營或者出國遊學。二者之間的差距勢必越來越大。

有了暑假第三學期之後，青少年的學習不會中斷。此外，所有基礎的技術跟科技都是要從做中學才能夠更紮實。很多課堂上沒有做的實驗，現在就會有機會實際操作。甚至有可以多的時間到各地遊歷，感受一下大自然的奧妙。在美國讀書的時候，暑假校園裡還是非常熱鬧，人聲鼎沸，甚至於還舉辦抽獎來鼓勵學生選課，以免在一般學期之中，部分課程供不應求，導致有些學生選不到課。

從有效利用資源的角度來看，三加一早就應該實施了。不過這個制度應該開放給所有的學生，不是只有要服兵役的男同學。很多學生家境不好，暑假必須打工。與其三個暑假當廉價的時薪勞工，不如早一點畢業進入職場，領正職的薪水並享有福利。

（作者為國立高雄科技大學金融系教授暨台灣教授協會理事）

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