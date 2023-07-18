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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚國民黨失根又失魂

2023/07/18 05:30

◎ 王景弘

國民黨無法「團結」適應台灣的民主體制，因為它的鐵桿藍能生根，卻不生根，能不失魂，卻失魂，結果就像老年失憶，前言不對後語，時空錯亂，變成不識時務。

跟蔣介石流亡台灣的深藍族群，他們對蔣敬之如神，反對拆除紀念蔣氏的硬體，卻樂意拋棄反共復國，「堅持民主陣容」的理念；蔣親美，靠美國協防，現在國民黨卻親中疑美，「不要當美國棋子」。

黃埔是蔣介石子弟兵，替他鏟除其他軍閥，成王敗寇，讓他居大位。它建校的時空背景，與台灣毫無關係，但竟有人自命黃埔校友去祭黃花崗，結論不是推倒習皇，而是回台灣「下架民進黨」。

人在福中，而怨水土不服，矛盾難以調和：兩蔣治下，他們想家，卻不能回家；現在可以回家，卻又選擇不回家。

這一批人有台灣可以生根，有自己的「國家」可以愛，卻違心把家與國分割，稱台灣是「家園」，不是「國家」，只有「中華民國」才是國家，中國反對任何形式，包括「中華民國」式的「台獨」，國民黨卻與中國同調定位民進黨是「台獨」。

他們追求的目標與中國相同：中國「統一」 。蔣經國堅持「三不」政策，並取得到雷根的六項保証，包括不迫台灣與中國談判。主權無法妥協，不談還可以保持現狀，接受一個中國談判，要求屈從的壓力全在台灣頭上。

但兩蔣信徒後代卻無視他們的訓誡，富商主張去金門「和談」，竟語無倫次，用美國鉅富蓋茨及國務卿布林肯訪問北京，當台灣應與中國談判的理由。

深藍的黃埔子弟，第一功北伐與清黨，對共黨大屠殺，第一過被中共打趴敗逃台灣，在台灣享有民主自由，卻不生根還失魂，保紀念蔣的硬體，卻去除蔣的理念軟體，難怪越走路越窄。

（作者為資深新聞工作者）

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