自由廣場》澳台堅實深厚情誼來自共享的價值觀

◎ 露珍怡

根據澳洲人的傳統，首先，我要向澳洲與台灣原住民致敬，也向他們過去、現在及未來的長老們，表示敬意。

澳洲原住民及托勒斯海峽島民已經在澳洲生活6萬多年，同時澳洲也歡迎來自世界各地的人民，這讓澳洲人口2650萬人，成為全世界最多元文化及語言的社會之一。我們身分認同，澳洲人是誰，關鍵不是文化語言背景，而是我們共享價值觀 - 公平、民主、自由、法治等的承諾，我們是以相互尊重、擁有尊嚴與機會均等，團結在一起。

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這些都是澳台共享的價值觀。我們也擁有豐富原住民歷史文化、開放多元社會，同時致力於開放、包容、和平與繁榮的印太地區 – 澳台共享、共存的區域。

在上個月舉辦的「澳台情誼年回顧晚宴」上，我們慶祝澳台長久深厚的夥伴關係與友誼，以及「澳台情誼年 – 40年，40個故事」計畫受訪者的寶貴貢獻，這也是我們慶祝「澳台情誼年」的完美句點。

澳台關係長久密切，基於長期互惠的經貿關係，以及澳台人民的緊密往來。在澳洲有超過10萬名台灣人，他們對澳洲多元社會與豐富的文化，做出重要貢獻。澳台企業連結也創造許多新的就業機會，推動彼此的經濟繁榮。

澳台在面對新冠肺炎疫情挑戰期間，相互幫助，這讓我們度過疫情，也讓澳台關係更堅實密切。非常榮幸，澳台雙向貿易額與2020年相比，成長3倍，經貿總額超過430億澳幣（約9,089億台幣）。在後疫情時代，我們很開心見到旅遊、商業、留遊學及文化交流的重啟與復甦。澳洲很榮幸成為台灣青年最佳的海外留遊學與打工度假的主要目的地。而台灣也是參與澳洲政府「新可倫坡計畫」首選之地。透過創新的「澳台英語學習夥伴關係及行動計畫」，我們也推動彼此在英語學習、技職培訓、人才與技能發展等的合作，包括支持女性投入科學、科技、工程及數學（STEM）領域，提供彼此青年各種機會，培育多元、高技能全球勞動力，確保未來繁榮。

澳洲很榮幸成為台灣第一大能源與礦產供應國，我們也是彼此能源轉型最密切的夥伴。我們的合作夥伴關係，長期為台灣提供安全的能源供應，同時也讓澳洲的資源有穩定的投資與出口市場。在全球邁向淨零碳排未來轉型之際，我們有許多新機會深化彼此的合作，確保可靠能源供應的同時，也減少碳排。我很榮幸在今年5月，出席苗栗「海能風電」風場的完工啟用典禮。「海能風電」是台灣第三座投入運轉的離岸風場，也是澳洲「麥格理集團」與合作夥伴在台灣開發建造的第二座離岸風場。此外，我們也深化投資太陽能、儲能及氫能等新技術。

澳台已舉辦三場氫能貿易與投資論壇。去年11月，我們也高興歡迎台灣代表團訪問澳洲，親自參觀具體的氫能投資計畫。我們也繼續探討能源合作與投資的新契機，並努力進一步深化澳台能源礦產長期、多面向的合作夥伴關係。

澳台食品與農產品貿易也翻倍成長，促進安全穩定的供應，為消費者提供潔淨、健康的食品與農產品，同時我們也繼續深化彼此長期互惠的農業合作夥伴關係。

澳洲與台灣在衛生、醫療與生技，領先世界。很榮幸公布新的「澳台衛生與生技合作夥伴關係」，進一步深化彼此在臨床試驗、生技創新與精準醫療等領域的合作，改善澳台人民的生活。很高興16家澳洲企業將參加七月底舉辦的台灣「亞洲生技大展」，同時也會舉辦「澳台臨床試驗與生技合作論壇」，探索具體合作的新機會。

澳台在金融服務與資產管理，也深化合作，分享彼此的經驗。澳洲退休金資產高達3.5兆澳幣（約74兆台幣），為全球第5大，澳洲領先全球的基金管理市場，以及長期穩健財政前景，讓澳洲成為良善、有吸引力的投資市場，及資本投資來源地。我們也很榮幸，有超過10家台灣的銀行在澳洲設立分行，是在澳洲最多來自海外的銀行，而這個數量也在成長中。

澳台也在供應鏈韌性、基於規則的貿易，及數位經濟方面，擴大對話交流，這些都是重要的新合作領域。

澳台對促進原住民人權，與文化語言權利，有堅定的承諾，我們也努力提升原住民的經濟賦權，及全球經貿機會，這包括澳、台、紐、加簽署的「原住民族經濟貿易合作協議」，我們正在推動這項重要的工作。

我對促進性別平權與女性領導力上的合作與努力，深感榮幸，包括我們這三年的每一年，都舉辦「國際婦女節午宴」。台灣在性別平權上的成就，傑出卓越。此外，台灣與澳洲一樣，立法支持同性婚姻，更是亞洲第一與唯一，我們也很榮幸參加「台灣同志遊行」等活動，深化彼此的合作。同時，台灣也持續歡迎主要來自我們區域的移民人口，成為擁有多元文化、多語言的家園，澳洲很高興能分享我們自己移民與多元文化的成功經驗。

澳洲重視台灣對基於規則的國際秩序之重要貢獻， 包括在「亞太經合會」與「世貿組織」，也重視彼此在「全球合作暨訓練架構」的密切合作。我們也持續支持台灣在公共衛生、飛航安全及執法等領域，有意義地參與國際事務，因為若要有效地應對我們世界所面臨的許多挑戰，需要所有合作夥伴的參與付出。

藝術文化是澳台關係與友誼的核心，很高興彼此連結更加緊密，特別是澳台原住民間的往來。我們很榮幸，與「國家文化藝術基金會」簽訂「澳台情誼年 – 藝術交流夥伴計畫」合作備忘錄，並歡迎澳洲最傑出的原住民藝術家Deborah Cheetham Fraillon AO教授來台訪問。我們也很榮幸，與「高雄市立美術館」攜手合作，舉辦「泛.南.島.藝術祭」，以及與台南的「南科考古館」合辦「第一浪潮：當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展」。我們也支持澳台原住民藝術家共創合作、傑出的「追逐彩虹」計畫。我特別榮幸，本月初，親自前往高雄與台東，將我個人收藏的澳洲原住民藝術家作品，分別贈送給「高美館」及「國立台灣史前文化博物館」，很開心我所珍愛的作品，將能永遠留在我喜愛的台灣！

在我們為「澳台情誼年」劃下完美句點之際，我很榮幸，儘管經歷挑戰，但在這段期間，我們達成各項傑出成就，澳台關係也更加堅實密切。同時，更重要的是，澳台人民間深厚的友誼，以及我們對民主、自由、包容及尊重所有人的堅定承諾。

我很榮幸，在擔任澳洲代表期間，為澳台關係與友誼做出貢獻。過去這三年來，我親身體驗台灣的豐富多元與韌性，也感受到台灣人的親切、熱情、好客與友誼。台灣傑出的成就，令人讚嘆、敬佩。衷心感謝每位台灣好朋友，給予我的支持與情誼。儘管即將離開台灣，但我一輩子都是台灣的好朋友，台灣也永遠在我的心中。

（作者為澳洲駐台代表）

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