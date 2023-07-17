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自由廣場》醫學教育時代使命的典範

2023/07/17 05:30

◎ 金傳春

七月八日先有「追思陳定信教授學術研討會」，次日是「台大醫院戴東原教授追思會」。前者是台灣B型肝炎（B肝）防治走在世界衛生組織政策之前的領航人；後者是推動糖尿病衛生教育、病人關懷及開啟老人醫學人才培育的巨人。兩人在醫學教育播種深耕，影響門生代代相傳，且兼具高度社會使命感，如眼科陳五福醫師走出象牙塔，造福更多人群，誠為時代使命的長存典範。

我國知識分子一向有「士不可以不弘毅」的至高期許。近卅年科技日進千里，各醫學校區自新聘教師、教授升等及師資獎勵等評鑑制度，重視研究績效的發表量與是否刊登於國際頂尖期刊，無形中反漠視韓愈的「師者，所以傳道、受業、解惑」是以「傳道」為首要重任；不僅已知學理，更包含未知真理！而醫師兼具「醫」與「師」，須醫治疾患，最好兼能發掘科學真理。

然而，當有的醫師一天門診高達九十人以上，若欲栽培如陳定信醫師般優秀的臨床醫學家或醫生科學家已非易事!哈佛大學曾擇選一些醫科學生，每週請傑出科學家講授自研究構思到發現成果對人健康的貢獻，以培養未來醫師科學家。然而，我國的醫學系多大班上課，且醫生薪資較基礎科學研究者高甚多，即使醫科學生曾進實驗室學習，畢業後仍以行醫遠多於醫學研究，不像美國著名醫學中心多要求學子入臨床前，需有兩年醫學研究，才可在臨床上具有自行發現問題又能以實證解決問題。

顯然地，肝癌國病在宋瑞樓教授開啟研究風氣後，由台大醫學院引領其他醫學院、國衛院及中研院的學者陸續展開分子醫學、免疫學結合臨床醫學的跨域研究。雖陳定信院士離世三年，研討會仍展示薪火相傳的志氣不滅；包括應對未達健保用藥指引標準，但肝癌預測風險指數高或有B肝病毒前段表面抗原／表面抗原基因突變（PreS-S mutants）的慢性B肝帶原者，仍必須使用抗病毒藥治療，以降低肝癌風險；又可根據病毒嵌入肝細胞的不同模式來分類肝癌，作為選擇最佳治療法之依據；另胎兒蛋白低（〈200 ng/ml）時，可用其他的腫瘤標記預測肝癌轉移，如在土撥鼠和肝癌病人檢體發現的「腫瘤轉移抗原-1」剪接異構體（metastatic tumor antigen-1 splice variant），經回溯世代研究與肝癌復發病例對照研究，均證實其與肝癌的早期轉移有關，須密切追蹤。

科研努力致肝癌已跳出國人的前十大死因；但新陳代謝病卻速增，波及年輕人，在我國的科研經費與教授薪資遠低於中國大陸之際，當局更要提出有志科學家入醫學研究的方案；未來國科會與國衛院應鼓勵跨國研究，將台灣研究群的耕耘貢獻全球衛生。學研究的方案；未來國科會與國衛院應鼓勵整合臨床醫學、基礎科學及公共衛生的跨國研究，將台灣研究群的耕耘貢獻全球衛生。

（作者為台大公共衛生學院兼任教授、台灣公共衛生促進協會顧問）

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