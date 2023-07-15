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自由廣場》盼得到管委會幫你修外牆？

2023/07/15 05:30

◎ 饒後樂

有屋主向媒體投訴，自家外牆玻璃磚破損，要求管理委員會修繕近兩年沒有下文。原來管委會認定玻璃磚屬「窗戶」，要居民自行修理。後來政府協助確認該「玻璃磚」確屬「外牆」，管理委員會卻改口「有委員質疑若是該住戶敲破，就不應全體居民付錢！」、「一切等召集住戶開會再說」。投訴人認為是刁難和霸凌，因修玻璃磚報價，根本未達規約中交由區分所有權人會議決議的標準。

這是社區大樓典型爭議 - 住戶依法律或規約要求管理委員會對共用部分進行修繕卻遭拒絕、或被送到區分所有權人會議而大家共同決定不修，理由都是「會花到大家的錢」。社區大樓「決策作為」來自「規定」和「大家共同決定」，但對於「大家共同決定不要遵守規定」的問題，現有機制卻束手無策。

去年公寓大廈管理條例修法就在處理當集合住宅有安全之虞時，授權主管機關強制居民成立管理組織；杜絕社區大樓居民因散漫自私而選擇集體不作為，導致危害自身與公共安全。但在安全外，卻仍留給公寓大廈居民或管理委員會在「不作為」、「拒絕作為」方面有很大空間，以致居民權益受損而求助無門，多數人經不起長期精神情緒損耗，最後認賠了事。

建構良好公寓大廈管理除了立法，尚需社區大樓居民有對應法規的進步觀念、足夠解決公共事務問題的公民智能、具備協助居民從事規劃、約定必要管理作為的友善介面等社會條件配合，才能在公共利益理性驅使下，使法規和居民經營理念、集體行動趨於一致。在這些元素齊備落實前，公寓大廈管理將是大人玩的家家酒；大家說一套做一套，裝模作樣卻解決不了任何問題。以為靠法規可以保護自己的人永遠是輸家，導致大家都住在破舊失修的房子裡！

（作者是台灣公寓大廈理顧問協會理事長）

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