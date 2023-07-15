自由廣場》中小學教師甄選方式之改進

◎ 劉松柏

又到各縣市中小學教師甄選的季節，每年此時，總是幾家歡樂幾家愁，今年各縣市教師甄試，開缺雖比以往多，但有學者指出此舉可能使代理教師不足，陷入另一個惡性循環。

依據法令，高中以下學校之教師採檢定制，若要成為正式老師，除了在大學須修畢相關學分，還須通過實習以取得教師證，然後參加各縣市的教師甄選，錄取後分發。與以往從師範學院結業後直接分發有很大不同。而甄選不離筆試、口試與試教，且因應各縣市獨特人文或地理環境，考題上注入當地鄉土素材，以挑選出熟悉當地鄉土的老師。

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筆試部分，不脫國文、數學、教育專業科目，另視專長加考理化、特殊教育等。檢視各年度考題，難易度變動很大，以國文為例，文言文比例過高，還包含一○八課綱未列出的修辭學、語音學、連易經的爻辭都成考題。以某縣市國文考題為例，包含了漢書、莊子、列子、說文解字，古文觀止的文章更不勝枚舉，但這些內容與現一○八課綱並不符合，小學也不須學習，各縣市到底是在考國文能力好的老師？還是國語文教學能力優秀的老師？其餘科目也有類似狀況，由於多採選擇題，因此如教育專業科目包含了教育哲學、某學者的教學模式，實不勝枚舉，但這些老師極可能是要進入班級教導學生，若能讓教師表達對學生問題行為的處理方法，或是班級經營策略，與家長溝通方式，或強化教育心理學的比例，是不是更符合實際需求？

各縣市如此考試方式，使得許多考生，甚至師培機構，其首要目標就是在培養其學生能夠通過考試，口試時這種現象特別明顯，有許多考生開頭先秀兩句英語，代表有進行雙語教學，然後自導自演的要學生拿出平板，代表有進行資訊融入教學，如此方式遴選出來的老師，不能說沒有教育愛，但在目前的教育環境中很容易被澆熄熱情，或屈從在家長壓力之下。

就考題的信效度而言，普通科目或教育專業科目應回歸由教育研究院統一命題，且配合課程綱要進行出題，各縣市若有特別需求再自行出題，甚至由該校校長推薦，如此較具有公信力，否則許多代理教師在下學期都要挪出時間準備考試，被犧牲的則是學生的受教權益。

（作者是教師）

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