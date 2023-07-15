自由廣場》AIT是芳鄰或鄰避?

◎ 黃惟冰

美國在台協會(AIT)希望擴大用地，卻遭參選立法委員的藍營市議員及部分內湖居民反對，單純的都市計畫用地變更討論，被無端政治化。

AIT總部從原本的信義路搬到內湖，對內湖在地發展究竟產生何種影響? 如果不刻意戴上有色眼鏡，則真金白銀的房地產建案的反應，應該最真實。

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打開地圖就可發現，從AIT正門往四周步行一分鐘內，就有三個社區的案名都不約而同的稱作「XX(建案名) AIT」，另有一個銷售中的預售屋建案，也稱作「XX AIT」。實際上，對於和AIT當鄰居這件事，從建商到買家都認為是美事一樁，而且值得當作宣傳文案，以便展示社區的質感與格局。

事實上，放眼世界各國，使館周遭都會是城市數一數二的高檔地段，因使館人員安全涉及國與國關係，周邊的治安維護肯定滴水不漏。再者，使館工作人員皆為外交人員，就素質與收入來說都屬上乘，跟這樣的人當鄰居，共享居住與消費環境，基本上是加分。而不論中央或地方政府，為了在外國使館面前展現治理績效，從馬路到水溝等公共設施的養護，也沒有忽視的本錢。住在鄰近地段，自然會雨露均霑。

總結而言，AIT是鄰避設施，還是令人引頸企盼的好鄰居，不需要政客解讀，房地產市場早有共識，不言可喻。

（作者從事公共服務業）

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