社論》誰在打擊台灣與盟邦關係

國內有媒體連日炒作，指控在美國要求下，去年六月時任行政院長蘇貞昌曾開會討論研議生物戰劑。該報導同遭台美官方駁斥。蘇貞昌說，從未主持過「南海工作會議」，也未召集部會討論生物戰劑、生化武器，報載時間不對、用語不對、會議還根本不存在。美國國務院發言人也說，美方全面遵守「禁止生物武器公約」義務，既未研發也未持有類似武器，更不支持任何人這麼做。報導內容很聳動，而從訊息傳播鏈看，有如認知作戰，既有境外勢力，亦有在地協力者，外界質疑是在打擊台美安全合作關係。

這類鎖定台灣與盟邦關係的認知作戰，頗有升高情況。國軍漢光三十九號實兵操演月底進行，前期電腦兵推已於五月完成。我國安部門掌握，年度漢光演習前後期間，來自中國的假訊息攻擊明顯增加，散播「漢光演習為蔡英文逃命排練」、「台軍為美國演練撤僑行動」等假訊息攻勢，透過中國、香港媒體及自媒體平台，以及台灣內部的協力者進行病毒式擴散，意圖傳播國軍弱、共軍強等認知戰。打擊民心士氣，分化台美關係。我方研判，針對漢光演習而來的攻擊只是開端，真正目的在影響二○二四總統大選。

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除了刻意製造國軍不敵共軍的訊息戰，現在更誇稱美軍也不敵解放軍。例如，從五月開始，媒體及網路散布一份中國山西省中北大學發布的兵推結果，指稱解放軍只需廿四枚飛彈就能擊沉美軍福特號航艦打擊群。我國安官員指出，這項兵推明顯是要帶風向，製造「共軍強過美軍」的認知攻擊。港媒報導後，中港台等媒體平台跟著散播，繼續放送台灣與美國的軍事合作，將不敵共軍的發展。針對該項兵推，我方國防安全研究院則以更綿密的重演兵推，至少模擬三百次後打臉指出，實際打擊效果很低。兵推過程首重模擬次數，中方推演次數低，只模擬二十次，不符一般仿真要求。事實上，兵推目的是為了找出一旦對戰可能出現的問題，設定條件會較嚴苛，甚至故意有利「敵軍」。但中共把兵推當成文宣戰的一環，不僅要政治正確，還能軍事大躍進，「超英趕美」。中共近期的大外宣，明顯誇大，內容荒誕不經，像中國官媒指「英國每七人就有一人因缺錢挨餓」，即成笑談。這背後恐反映中國內部的經濟下滑與社會不穩，而採「他國更糟」轉移手法。台灣卻有在地協力者配合傳播，替北京粉飾太平。

不僅針對台灣與美國的安全合作關係，我們與其他民主盟邦的互動，也被鎖定攻擊。英國前首相特拉斯五月訪台演說，有媒體刻意凸顯演講報酬的數字，意圖導向訪賓是為錢而來。而這與談台美製造生物戰劑假訊息一樣，在短時間內成為中國各大新聞網站內容農場，然後再加工回銷至台灣特定媒體或社群平台。歐陸國家堅定挺台的立陶宛也成為這波假訊息攻勢的目標者，有藍委誣指台灣幾近無償提供八吋晶圓技術給立陶宛發展半導體，扭曲台灣與民主國家關係是「凱子外交」。事實上，我們半導體技術製程成熟，立陶宛在雷射科技技術領先全球，雙方正可推動關鍵產業的韌性合作，在戰略上同為抵抗威權擴張，強化民主韌性及經濟連結。立陶宛是這次北約峰會主辦國，挺烏克蘭也挺台灣。近日發表印太報告，強力批判中國對內獨裁、對外挑釁，並強調正加強與民主台灣的務實合作關係。立陶宛在民主陣營的堅定態度，必然是北京發動認知作戰的主要對象。

去年二月俄羅斯入侵烏克蘭，「疑美論」一度高漲，認為美國不會軍事保台，甚至棄台。美國拜登總統承諾會出兵保台，台海戰略趨於清晰。弭平謠言後，境外認知作戰隨之轉調，改為製造「戰爭論」，稱美國助台將使台海陷入戰火，此刻媚中政客跟著應和說台灣得要避戰、求和。無論美國如何對台，都會出現分化台美關係的謬論。過往先是中共製造假訊息，台灣在地協力者助力播送。現在模式相反，台灣先有媒體錯誤報導，甚至捏造文件新聞處理，然後反控政府閃避問題，延續爭議內容的傳播。中方以「引述」等方式，製造所謂「可信度」，進而發動一系列假訊息產業鏈的擴散攻勢，以「入島、入耳、入心」。語不驚人則不休，媒體或可賺得點閱流量，但徒增分化與對立，中共將是最大得利者。

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