◎ 于則章

儘管這七年來台灣走出了馬英九執政八年造成經濟成長率在亞洲敬陪末座，差一點連一％都不保的低谷，即使面臨中國武漢肺炎病毒肆虐全球的巨大挑戰，台灣防疫成績仍受美日歐多國肯定，經濟則在全球景氣低迷連年維持正成長，超越日韓，締造台灣有史以來的佳績，個人綜合所得稅的扣除額不斷提，兩度發放消費券與現金將經濟增長的成果與民共享，另推出房租與房貸及學費補助等各項福利。

與其他國家比較，台灣人明明生活得不錯，但台灣媒體與在野黨卻整天哭爹喊娘的痛罵一切都不好，彷彿全民生活在水深火熱之中，甚至到了為反對而反對的程度。比方說，當過八年台北市長的民眾黨黨主席柯文哲，自爆要假藉辦演唱會之名行政治募款與造勢之實，被拒絕後，竟惡言痛罵市府公務員是「太監」而引發軒然大波，各界嚴厲撻伐下，才心不甘情不願的道歉，他卻遷怒同黨台北市議員林羽珍在事發後第一時間代替他在臉書道歉，罵她是「墊高自己」，讓人見識柯文哲凡事以自我為中心，對別人的伸出援手不但毫無感激之心，還反過來責怪對方搶了他的風頭的巨嬰心態。

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或許是受到這種「政壇巨嬰」的不良影響，台灣社會似乎也逐年巨嬰化，像是大學生和熱炒店的飯桶風波，區區小事，在媒體搧風點火下，居然連燒數天還看不到止息，堪稱另類「台灣奇蹟」。只能怪這七年來生活得安逸，把大家都寵成「生活巨嬰」，看看中國城鎮的年輕人，失業率已經高達廿％，許多中國人只能用腳投票，跋山涉水「潤」到美國討生活，過程驚心動魄充滿刺激，相較之下，台灣社會若不小題大作，動輒高喊「下架民進黨」枵飽吵一下，日子真的會無聊到爆！

（作者是公務員）

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