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自由廣場》文責（哲）自負

2023/07/13 05:30

◎ 陳蒼多

文「責」自負這句話，就北流事件而言有兩層意思。一是「文哲自負」，就是柯文哲在這個事件中表現得很自負，二是「文責自負」，就是如果他失言了，最重要是要先為說錯話自己負責，就像一個人發表了文章，就是要自己負文責。

柯文哲對北流不借給場地，就說「通常這種事件，太監就可以解決悼」，暗指北流董事長黃韻玲是太監，這樣就是封建思想太過強烈又自負，資深歌手甄妮都發難說，「若韻玲是太監，那你連公公都不佩（配）」。何況柯文哲沒有讀過女權主義名著《女太監》，作者在書中考察了女性對自我感知的歷史意義，並批判了現代消費社會，柯文哲顯然沒有這方面的認知，才會自負地信口開河。

柯文哲對北流不借給場地，就說「通常這種事件，太監就可以解決悼」，暗指北流董事長黃韻玲是太監。（本報資料照）

其次，民眾黨發言人陳智菡表示，她非常支持公務員依法行政，尊重公務員的判斷，柯文哲會虛心檢討。民眾黨市議員林珍羽坦言「阿北」比喻用詞不當，公開致歉。民眾黨團副總召賴香伶指稱，這個形容詞確實不恰當。

三個民眾黨女性成員出面緩頰、致歉，有點像先生犯罪，太太賠罪的的味道。我們還是認為，失言的人親自道歉才是正辦，所謂「文責自負」。無論如何，我們認為為，柯文哲雖已道歉，但再怎麼「文責自負」，自負的文哲還是會繼續犯錯，已有不少先例可考。

（作者曾任大學教授）

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