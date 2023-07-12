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自由廣場》「吳寶春條款」被濫用

2023/07/12 05:30

◎ 蕭福松

「吳寶春條款」是為鼓勵早年因家境貧困無法升學，但在各行各業有傑出表現的社會人士取得碩士學位的一個管道。實施以來，吸引很多業界、政界及演藝界人士進修，但遭濫用情形也很嚴重。有地方民意代表僅國小畢業，卻能在四年內拿到碩士學位，引來監委糾正教育部。

為杜絕「吳寶春條款」被濫用，教育部決定自一一三學年度起加強管控，學校必須明確列出資格認定標準、名額上限，及學生入學後的輔導機制，並經教育部同意後始能招生。

讓有心向學的人有機會進修當然是好事，但假使「讀書是假，撈文憑是真」，就像印度電影「三個傻瓜」的男主角藍秋，幫主人的兒子唸書並取得理工學院畢業證書，主人把「代讀」取得的文憑高掛牆上炫耀，兩者相似，十分可笑。

一位江湖出身的民代請吃飯，席間難掩喜色地說：「跟教授報告，我拿到學位了。」以為他混到大學學歷，誰知他竟說：「我研究所畢業了。」蛤？有那麼厲害！

追問才知，原來是某學店的傑作，他說得直白：「這年頭學歷不弄漂亮一點，怎上得了檯面？」或許這就是很多人搶著「學歷鍍金」的真正動機吧！

國人重視學歷，喜拿學歷以充做美化形象、墊高身價的名片，這是虛榮心作祟，無可厚非。若肯認真學習、靠自身努力取得學位，自然可喜可賀；但若是利用地位、名聲、金錢「混來」的，那就「浪得虛名」了。

跳過大學階段，以國小、國中或高中學歷就讀碩士班，並非不可，也不是做不到，但形同「越級」的進修，若無嚴格把關，學習品質令人憂心。

教育部統計，一○七年至一一一學年度，列名「吳寶春條款」碩士階段的學生有四三○一名。其中，入學前最高學歷為高中職的有三三九五人、占了七十八．九％；國小學歷的則有五十人、占一．一六％。國小學歷直攻研究所，莫非是天才？

「吳寶春條款」鼓勵失學的人重新獲得進修學習的機會，值得提倡，但品質一定要確保，畢竟大學是培養國家人才的搖籃。

總之，學歷光環固然重要，但人品及學習態度更重要。否則，當學位淪為廉價的商品時，就失去教育意義了。

（作者是大學教師）

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