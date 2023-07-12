社論》三個總統夢折騰三個人

侯柯郭，自認有勝算，都有總統夢，因此欲罷不能、打死不退。這樣的賽局，想必對賴清德比較有利，因為另外三位泛藍相爭。一桃殺三士，關鍵是郭台銘。郭牽制侯，令侯民調低迷，而柯變成發酵的饅頭。或許如此，郭又像四年前那樣年輕氣盛、一時衝動，再加民俗學家慫恿「猛虎下山，勝券在握」，所以至今仍興致勃勃。

二○二二，民進黨慘敗，令侯柯郭見獵心喜。不過，二○一八，民進黨也慘敗一次，接下來的二○二○大選，小英卻敗部復活，韓流潰不成軍，國內外的眼鏡掉了滿地。可見，地方選舉，總統大選，輸贏因素、投票行為不同。侯友宜，在新北侯侯做代誌，民氣越養越大，原來大家認為戰無不克，被徵召後卻開低走低。他的例子說明，同一個人，在不同層次的選舉，選民觀察他的角度也會有所不同。

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郭台銘，疫苗之亂捐贈疫苗，得到積分。如果，今年初選或徵召如願以償，可能對賴清德構成泰山壓頂，柯文哲亦將被邊緣化或收編。然而，新娘不是我，郭有言在先會支持贏家，卻輕諾寡信四處動員，卡侯、換侯、獨立參選、併購民眾黨風聲四起，搞得泛藍大亂鬥。郭台銘唯我獨尊，換侯已經遇到黨內阻力，獨立參選被藍營認為失信搗蛋，併購民眾黨更嚇到柯文哲。換言之，將近兩個月來，郭台銘已經自我折損爆發力。只不過，在野陣營仍擔心他成事不足、敗事有餘。馬朱金入股侯辦顯示，國民黨對郭只剩下如何收拾的問題。「列不分區、立法院長Ｂ計畫」，看來是第一道上桌的菜。

郭台銘在全台為台為銘，連馬朱則挺侯講團結，令人想起不久前的一些事情，也許其中暗藏玄機。一是，三、四月之交，馬英九姊弟至中國祭祖交流；二是，五月中旬，連勝文姊弟代父母至中國掃墓；三是六月中旬，朱立倫派副主席夏立言率團出席海峽論壇。布林肯訪問北京，「中國試圖就即將舉行的台灣大選爭取美國的合作」；想當然耳，馬連夏的行程也提供國共交換選舉策略的機會。而在欲振乏力之際，侯友宜擁抱馬英九路線，一反以往對九二共識、反對台獨的模糊態度，向北京發出了通關密碼。新版的侯友宜，「韓粉」、「郭粉」不知買不買帳，但他的本土想像勢必七折八扣。而連馬朱金逢低承接，一旦侯逆轉勝當選，權力當是難逃他們的陰影。

郭柯合、併購民眾黨、「讓大哥先做四年」。問題在於，郭柯心中，都只有總統二字。如果屈就，柯或可擔任副手，或可出掌行政院。而副手，沒有聲音的人，以柯的個性恐怕不甘寂寞。閣揆，政務頭緒萬端，兩個自走砲磨合談何容易。更重要的是，郭柯合為一體，則九二共識、和平協議、同為中國人，以及反對台獨、兩個中國、一中一台、一邊一國，柯文哲得照單全收。這樣一來，在政治光譜上，柯會將自己擠向深藍、統派，所謂的超越藍綠不啻自我打臉。影響所及，柯的政治生命之所繫，年輕世代恐落慌而逃。

在與柯文哲山盟海誓的同時，郭本人或至少挺郭人士，對卡侯、換侯不鬆手。一時之間，國民黨人各奔侯郭，不到黃河心不死，為黨為己不知道。這個戲碼，可能要三思而行。縱使卡侯、換侯成功，郭就理所當然取而代之嗎？以他兩次耍賴的紀錄，初選、徵召沒份就打滾鬧場，萬一讓他如願以償，以後國民黨將分崩離析。即便到了非得換侯不可的地步，郭螳螂捕蟬，馬朱勢力黃雀在後，好戲還在後頭。也別忘了，還有一隻燕子、一個不怕帽子壓的禿子。侯既然吞下九二共識，自無急流勇退的雜念。假使侯選不下去，郭也回不去了，只能繼續跟柯拍拖。至於柯想當大哥或小弟，答案寫在他的臉上，遑論所謂的侯柯配、無條件投降。

郭台銘由商轉政，不變的風格是個人利益掛帥。他說已四年沒去中國了，意即，二○二○初選走一回之前，他就未曾登陸了。以他在中國的事業規模，卻好像唯恐踏進大陸一步，不得不令人納悶，其中有什麼莫測高深？他與北京的關係有沒有生變？反倒是，朱立倫派夏立言代他赴中交際，馬英九、連勝文也藉清明返鄉。郭對北京的表態比侯、柯更明白，所圖為何的答案，難道在對岸？但若習家班依舊不買帳，那麼，以北京介選的模式來判斷，郭的機會恐怕未必如願吧。或許，有朝一日結束千山獨行，國民黨會敞懷擁抱他歸隊，但被他拉黑的侯友宜，恢復得了多少元氣？如何收復舊河山？

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