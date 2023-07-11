自由廣場》桃機操演的重要性

◎ 宋磊

國軍將在廿六日桃園機場舉行反空機降操演，此次演習不僅是桃機首次軍演，更是因應共軍威脅所做出來的應變舉措，實踐「仗在哪裡打？兵就在哪裡練的原則」。

北部地區位於國軍「第三作戰區」，有著防衛中樞的重責大任。如果洞悉北部地區的機場分布，桃園機場為台灣重要的國際機場，松山機場則為軍民合用機場，僅有新竹基地為純軍用機場。

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然而，若以軍事防務的觀點來論，桃園機場具有幅員廣大、跑道寬敞、與首都台北距離近等優點，不但是國家重要門面，也具有重要的軍事價值。畢竟，以中國解放軍目前對台的野心，除了持續努力各種彈道飛彈的部署外，解放軍的直升機、大型運輸機和登陸船團，無論是以精兵模式或大規模部隊攻台，桃園機場都是解放軍眼中重要的攻擊點與部隊集合點。

以解放軍可能的戰術來論，在對桃園機場發動攻擊前，可能先以大量的地對地飛彈、火箭彈鎖定北部地區重要的軍事據點進行猛烈攻擊，後在桃園外海運用兩棲船團或民輪的方式，派遣武裝直升機的方式運載人員、裝備，並以低空飛行的模式進攻桃機，這時除了考驗桃機周邊部隊的反應外，國軍在點防空、反戰車、防敵滲透的能力就顯得更為重要。

在設想的「台澎防衛作戰計畫」中，軍方只要能守住桃園機場，解放軍後續進攻北台灣的計畫就會受到阻滯。儘管軍方事前的預演、後續的真槍實彈演習，多多少少會造成民航業者與民眾的不便，但在國家安全的重要性高於一切的原則下，仍盼國人支持軍方演習，戮力完成保家衛國之責，才是真正的支持國軍。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

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