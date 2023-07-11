自由廣場》﹙鏗鏘集﹚嘉義人挺嘉義人

◎ 王景弘

馬英九第一任的副總統蕭萬長，果然有「本土」細胞，在換侯暗流洶湧，侯友宜向馬英九、深藍求援，擁抱一中神主牌之際，蕭萬長卻躲開國家認同這個雷區，高喊「嘉義人挺嘉義人」！

嘉義老鄉聞言可能很感動，尤其他為一百年沒有出過總統的嘉義叫屈，悲壯之情更甚於習近平的「百年國恥」，但蕭不是口誤就是背錯歷史。「中華民國」總統只有七十五年歷史，其中三十八年是浙江奉化人在幹。他在昭和十四年出生時，中華民國還沒有「總統」。

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人不親土親，美國大選有在地寵兒(favorite son)之詞，總統候選人通常贏得「本命州」的支持，但當口號喊反而不妙。馬英九有自知之明，不敢喊湖南人選湖南人，或香港人選香港人，而是利用蕭萬長、吳伯雄這些人，拉近與台灣人的感情。

這次大選的候選人，沒有「省籍」問題，三個都是老住民，分別是嘉義人、新竹人和新北人；論人口，嘉義縣市居「老三」，喊嘉義人挺嘉義人，反讓新北人與新竹人起反感。

嘉義人挺嘉義人並不是問題；如果被挺的嘉義人不能堅定衛護台灣的民主與主權，屈從中國的文攻武嚇，接受一個中國條件，那才是大問題。

侯友宜自命黨國培養，但沒學到蔣介石的「堅守民主陣容」，反而追隨馬英九及深藍路線，在「九二共識，一個中國，反台獨」的泥淖中打滾，他把本來就不存在的「九二共識」，加上「合乎憲法」的帽子，而深藍「學者」立即打臉。

國民黨想推出聽話的侯友宜，「以台制台」，如果當選，利用他的台灣人屬性當棋子，執行疑美親中，「化獨被統」，與台民意脫節的路線，侯友宜怕被換，到處拜碼頭，向深藍及大老道歉，骨頭這麼軟，嘉義人恐怕也挺不下去。

（作者為資深新聞工作者）

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