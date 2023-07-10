自由廣場》說變就變 政治我不懂

◎ 胡啟豐

從參與二○○五年三月廿六日「民主和平護台灣」遊行至今已經十八年，見證台灣的自由和民主，也見證了台灣的經濟起飛，由亞洲四小龍之末變成四小龍之首。

三一八太陽花的崛起讓我們看到台灣的希望，原來年輕人對於國家的未來是不冷漠的。黃國昌帶領時代力量，讓我們看到政黨政治的未來，因國民黨讓我們感覺它永遠會出賣台灣傾向中國，所以需要一個愛台灣的本土政黨來制衡，沒想到權力能使人腐化，有了權力後露出了真面目，當初他們是靠反服貿得到人民的認同，現在卻和沒有中心思想、和中國眉來眼去又贊成重啟服貿的柯文哲靠攏，讓我們當初的支持者無所適從。

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更可怕的早期讓我們認為是台灣優秀的主持人彭文正和館長陳之漢，不知什麼理由一八○度大轉彎，明知國民黨侯友宜還在利用不存在的九二共識和重起啟貿向中國交心，及郭台銘所提幾近向中共投降才可能實現的兩岸和平宣言，和他們當初維護台灣主權的理想背道而馳，還是寧願和當初被他們批判會出賣台灣的國民黨站在一起，讓我們這些當初支持者困惑，到底政治是什麼？為什麼說變就變？

館長和黃國昌弄了一個司法正義七一六大遊行，不知用意是什麼？可是看到他們只要提到執政黨就極盡誣衊那種仇恨值令人寒慄，政治我真的不懂，我只知台灣只能往前走不能再走回頭路。.

（作者為退休人士）

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