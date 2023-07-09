自由廣場》雞蛋、芒果冰與鹹粥

◎ 林政武

最近台南阿堂鹹粥因為變相漲價風波，又被廣大網友炎上，一碗三百元的鹹粥已經不是銅板價格，加上和其他同質店家的比價效應，以及之前的漏開發票、家族負面新聞等風波，阿堂鹹粥成了落水狗。

對此，筆者以理性的成本分析，讓我們來看看阿堂鹹粥配一片虱目魚肚賣三百元，究竟合不合理。

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一般來說，餐飲業的利潤抓四到五成是合理範圍，以雞排一片賣八○元來說，精算其成本，包括雞排生肉、水電、店租、人事以及其他雜支，若成本為六○元左右，那麼店家賣八十五元的利潤差不多在四成，但若是一片賣一百元，利潤就是六成多，就可以算是超漲了，阿堂鹹粥的綜合鹹粥賣一八○元，配一整片魚肚一二○元，一碗賣三百元，現在到市場買虱目魚肚，一片至少一百元，阿堂的鹹粥用油炸過的土魠魚去熬湯，土魠魚是高單價魚種，精算下來，三百元鹹粥看起來單價很高，粗估成本應該有超過一五○元，利潤還不到一倍。但我不會去吃，身為老台南人，我還有其他更好的選擇。

雞蛋是每個人每天都會接觸到的食物，如今雞蛋批發價已降到每斤不到五十元，一斤雞蛋差不多十顆，也就是說早餐店的加蛋成本，加上其他雜支，頂多是六到七元，有些早餐店已從加蛋十五元降到十元，但有些店家卻是只漲不降，別小看加蛋十五元的威力，他的利潤超過一倍。你可能久久才到台南吃一碗阿堂鹹粥，但雞蛋卻是常常吃的，如果你強力抵制阿堂鹹粥，怎能甘心讓那些只漲不降的早餐店，每天從你的荷包賺取超額利潤呢？

再談芒果冰，台灣俗語說「第一賣冰，第二醫生。」意思是賣冰很好賺。筆者日前到玉井青果批發市場買了一小籠買愛文芒果二百元，內拳頭大的芒果約二十顆，每顆才十元左右，務農的辛苦可見一般。來到玉井必吃芒果冰，筆者到玉井農會點了一小碗芒果冰，有芒果丁、一球芒果冰淇淋、清冰、黑糖和芒果泥，粗估成本約三○元，但一碗賣一一○元，對比那些坐在悶熱的青果市場的農民，賣冰的利潤實在太高，但每逢假日仍然座無虛席。

市場經濟背後有一隻看不見的手在操縱價格，不管是雞蛋、拉麵、鹹粥、芒果冰、雞排，你家巷口和觀光地區的價格就是不一樣。觀光客長途跋涉到玉井，不管有多貴，一定要點一碗芒果冰來吃，因此，就算阿堂鹹粥一碗賣到五百元，我相信到了假日，一定還是有觀光客會買單。但我不能接受的是我家巷口的早餐店，照樣在用成本提高的說詞，以合理化他加蛋十五元的事實，所以那家早餐店被我列為拒絕往來戶。

物價高漲的時代，大家都要學會做一個聰明的消費者，因為消費者就是操縱市場價格的背後的其中一隻看不見的手。

（作者是國中教師）

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