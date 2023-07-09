自由共和國》林修民／繼服貿後 總統候選人有義務說明對中半導體政策

除了服貿外，過去另一個影響重大國家經濟政策，是否開放中資入股台灣半導體業也是不下於服貿的大事，所有總統候選人對此皆也應明確表態，沒有模糊空間。 （資料照，取自網路）

林修民／科技專欄作家

總統擬參選人柯文哲與侯友宜不約而同都拋出與中國重啟服貿議題，柯與侯皆贊成繼續與中國簽訂，而另一位參選人賴清德則明確反對。吾人肯定總統候選人基於民主責任政治對國家政策與未來提出自己的願景與帶領國人前往的方向，只是除了服貿外，過去另一個影響重大國家經濟政策，是否開放中資入股台灣半導體業也是不下於服貿的大事，甚至攸關台灣是否繼續為美國主導的晶片四方聯盟一員，所有總統候選人對此皆也應明確表態，沒有模糊空間。

重起服貿議題首先由柯前市長提出，侯市長覆議。其主張繼續與中國簽訂服貿協議，不難理解他們對台灣在一個中國共同市場的未來經濟發展。而中國工信部長王江平最近也表示︰大陸潛力大、隨著新型工業化的推進，台資企業將迎來新的發展機會，希望台商積極參與大陸製造業高端化，智慧化過程。如果中資可以入股台灣的半導體業，利用台灣的半導體優勢加上中國廣大的市場，可以發展更快的監視設備，新疆、西藏、香港所有恐怖份子將更無所遁形，器官移植也可以更有效率。

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當年反中資入股半導體業歷史

二○一四年的反服貿的太陽花學運之後，成功擋下立法院視為已經審查的服貿法案。但二○一五年前紫光董事長趙偉國繼宣稱要併購美國記憶體大廠美光之後，其繼續來台主張要求入股台積電與聯發科技。當年許多有學界與產業界聯署反對，但也有不少媒體人與產業大亨支持開放。此議題後來在立法院決議不得開放中資投資IC設計業，並要求在立法院提出報告前不可許可紫光入股力成、矽品與南茂等IC封裝廠後無疾而終。

美國追隨台灣開啟晶片四方聯盟

在尼克森與季辛吉開啟了與中國交往後，美國視中國為合作好夥伴，不只開放大量中國留學生來美國學習新技術，根據百年馬拉松作者白邦瑞的說法，當年美國還曾考慮提供中國武器。到了二○○○年、美國也幫忙中國加入世界貿易組織，直到二○一八年川普前總統開啟貿易戰前，這五十年時間堪稱美中最甜蜜的時光，這段時期對於美國對像半導體這種高科技的投資限制只靠CFIUS（美國外資投資委員會）在審查，並沒有像台灣一樣全面禁止，美國是到最近幾年才發現美國的技術大量被中國偷取，進而開啟對中國一連串的科技封鎖與制裁。

在川普前總統執政時期，二○一八年首先以把偷竊美光技術的福建晉華列入出口管制的第一槍，繼而加入中興通訊，二○二○年更把中國最大的半導體與通訊晶片設備廠商華為也列入，如今被列入出口管制（不管是實體或是未核實）清單的中國半導體資通訊IC廠商比比皆是，遍及IC設計、IC製造廠商，總數有數十家，如果加入BIS（美國商務部底下的工業安全局）直接產品原則（FDP）管制影響更幾乎擴及所有中國資通半導體廠商。

美國除了靠己之力，在商務部、國務院甚至財政部都實施管制措施外，也聯合盟友一起對中國進行科技管制。日本最近也宣布一連串新的出口半導體設備新的管制措施，而荷蘭更是更早就配合美國對EUV（極紫外光）微影設備進行管制，美國對中國的科技貿易管制早已不限於終端消費成品，而是慢慢縮緊設備與人人員的管制。

退出歐美日聯盟

加入中國的下一步

如果支持中國共同市場的服貿總統候選人也支持兩岸半導體一起合作賺中國市場的錢，那其就有義務跟選民說明，中資入股的台灣半導體業如何面對美國甚至包含歐日的出口管制措施？例如二○二二年十月美國EAR（出口管制規定）新修訂禁止應用於16 or 14nm以下製程的非平面電晶體的邏輯IC技術設備進入限制地區，換句話說，不只即將量產的2nm, GAAFET（環極場效電晶體）甚至所有現有16nm 以下的FINFET（鰭式場效電晶體）都無法在台灣量產。此等影響台灣在國際地位，甚至眾多半導體業上下游包含終端資通訊產品從業人員生計的大事，想要競逐總統大位的候選人絕對有義務說明其對中國的半導體資通訊政策。

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