自由廣場》對電力政策之建言

◎ 劉志堅

六月起進入夏季電價時期，各電廠進入戰備，全力發電，應付夏日尖峰需求。有工商界常說缺電，但台電或經濟部則說電是夠的，也有環保團體（個人）說台電偷藏電，台積電董事長劉德音則說「政府認為電是夠的，我們也只能相信」，種種說法。呈現以上現象的原因，大概是：

一、可再生能源之電力（所謂綠電）之供應，速度太慢、量太少，不足所需，工商界頗急。依網上所揭，再生能源發電量目前只占約八．九五％（目標是二○二五年要有廿五％），確實慢了些，延遲的起因是這三年疫情導致時程落後、成本升高，影響程度嚴重。

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二、對台電公司操作電力系統似沒有信心，尤其幾次發生不應該出現的事況，如二○一七年的八一五事件（二○二一年的五一三、五一七事件等），台電則在改進電網及操作韌性上努力，但信心、風險都難以掌握，我們還是擔心台電的發電廠（尤其燃氣電廠）過於集中、電網過於脆弱。

三、對供需的預測、用電需求成長的估計，預估與事實之間難免有差距。經濟部（或台電）估計大概是成長率二．五％，當台商回流、台積電擴廠時則高於此，逢疫情則低些。目前台電在真正用電吃緊時，採「需量競價」應付短期尖峰。而溫室暖化、氣候變遷嚴重且提前到來，也使需電問題更嚴重。

四、對電源開發之規劃須提前，工程進行（含環評、民意溝通）常需五—十年，這長長的過程（及不確定性），會人心焦、過多的期待。

五、台灣產業界對核電的不當想像。近期，傾藍、親共的幾位總統候選人及一些產業大老，又重提使用核電、核電廠延役的提議，但台灣不適合發展核電，個人認為對核電的最適替代方案是開發地熱，但這要時間、投資，及政府決策及經費。

解決缺電問題、危機，建議如下：

一、採用天然氣發電，發電效率高，排氣乾淨，排碳減半，此非最終解決方案，而是解決「缺電」的過渡性方案，因仍會排碳。

二、電力系統提升、建置為智慧化系統，進行智慧化的管理，用戶電表改為使用數位智慧式電錶等措施。

三、適當提高電價，在顧及公正轉型下電價費率朝自由化、市場化，去除補貼，反映外部成本，及碳費、碳稅。

四、非核，是正確的政策，莫又受騙、受壓迫，而陷落到核電的網坑、黑洞。

五、全力加速加大開發再生能源電力（綠電），最大程度的充分利用台灣的自然資源。

六、加強節電措施（甚至採補貼手段），提高能源效率／生產力，電力系統朝低碳化。對民間、產業界，訂定目標，強制要求節電。

七、需要大量用電的大企業，宜自己投資興建設置電廠、電力系統。

八、國安緊急狀況時，以退役（但不拆除的）燃煤發電機組應急（不是用核電廠）。

（作者是台灣島永續發展協會理事長）

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