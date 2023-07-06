自由廣場》總統候選人對國家發展須有具體主張

◎ 汪志堅

賴清德副總統投書美國華爾街日報，明確提出「和平繁榮四大支柱」，包括建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。這四個支柱，立論嚴謹，直球對決，顯現高度，也映照出其他候選人欠缺國家發展核心思想的重大缺陷。

這四大支柱是對四個重要議題的明確表態。台灣是否要建立足夠的國防威懾力，是各總統候選人不能迴避的問題，各候選人要講明白，到底要不要支持潛艦國造、國防自主、加強防衛力，也要說清楚，到底要不要支持一年兵役。絕對不能先說要恢復四個月役期，見苗頭不對就加以否認，迴避問題，這讓選民看破手腳。

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至於經濟安全、與民主國家建立夥伴關係，也是明確立場宣示，其他候選人也要明確表態，到底要不要跟民主國家建立夥伴關係，並說明要不要盡力維持經濟安全，還是要繼續在經濟上仰賴中國？再如穩定而有原則的兩岸關係領導能力，更直接戳到其他候選人的痛腳，相較於其他候選人搖擺不定的兩岸政策論述，賴清德的立場明確，提供選民可資明確選擇的參考判斷。

總統大選非兒戲，是對未來發展願景的承諾，各候選人必須提出自己的立論，說明要將台灣帶往何處，不能草率喊一句下架執政黨，叫一句在野大聯盟，就想糊弄過去。對多數選民而言，總統選舉既不是恩怨爭執，也不是仇恨對抗，更不是拉攏地方派系。

角逐大位者，需對國家未來發展有明確擘劃與主張，告訴選民將帶領台灣朝向哪個方向前進，供選民選擇。若只會討好特定族群，只在候選人之間合縱連橫，只在選舉宣傳細節追求枝微末節，這是捨本逐末。

先前賴清德副總統提出的補助私校學費政策，不涉統獨、無關藍綠，只攸關年輕人未來，但其他候選人完全沒因應，甚至反譏大撒幣，或跑選舉行程，彷彿只要激發選民的仇恨與對立即可，完全不討論政策，這非國家之福。

賴清德已提出論述，展現了治國態度，期待其他候選人趕快跟進，明確提出主張。

（作者為大葉大學管理學院院長）

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