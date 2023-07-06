自由廣場》行人與駕駛人應相敬如賓

◎ 張月環

最近有一則在台灣網路廣為流傳的新聞報導來自日本MBS，內容描述了某校小學生過斑馬路後向停車駕駛者行禮致敬的情景。這間小學位於日本德島縣美馬市，據當地校長表示，學校並沒有特別教導學生這樣的交通禮儀行為，相反地，這些學生自覺認為這是應該要做的事情，因此形成了一種習慣，並且逐漸被推廣開來。這個斑馬線所在的行人步道被認為是危險的地方，兩年前只有2%的車輛停下來讓學生先過馬路。然而，自從學生開始向停車駕駛者行禮致敬後，停車率便有所提高。

網路說日本從小就有良好的交通禮儀，值得學習。這則報導說明了教育與學習的善的循環。舉手示意讓車輛停下來的舉動是近年來日本學校和警察積極宣導的行為，這行為結合學生自發性的行禮致謝，使這危險行人步道意外地變成了優良的交通禮儀典範，這是教育與社會及個人意識密切結合的結果。

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回過頭來看台灣的交通問題。為扭轉「行人地獄」的惡名，交通部祭出了行人的帝王條款，行人即使違規闖紅燈最高也只罰五百元，而汽車若未停讓行人最重可罰六千元。條款一出，一些行人亂象也頻頻現身，令人啼笑皆非。例如有人故意站在斑馬路上發呆、有人在斑馬路上吃東西遲遲不走，很令人傻眼。行人違規了，駕駛人還須禮讓嗎？對於這些不合理事件，交通部目前仍是以行人至上為原則，採重罰駕駛人的嚇阻行為。有人建議，行人帝王條款不是好的解方，期待修法對症下藥，宜搭配路人遵守政策與法律，打造安全公平的交通環境。

個人認為解決台灣交通亂象除了靠公平的法律政策外，道路的規劃和教育宣導、提高國人的素質品味很重要。宣導駕駛人尊重行人優先的觀念外，行人在穿越馬路時雖然不需要像日本那樣對駕駛人行禮致謝，但是行人可以透過禮貌的示意、快速通過馬路，駕駛人與行人彼此間傳達對對方尊重之心，相信這樣的舉動除了可以洗刷台灣行人地獄之汙名外，又可提升國格。不知這樣的想法，是否只是夢想？

（國立屏東大學兼任副教授 ）

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