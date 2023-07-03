自由廣場》談瓦格納兵變與軍隊國家化

◎ 張玲玲

在烏俄戰爭中，算是為俄羅斯立下不少汗馬功勞（也犯下多起大屠殺的戰爭罪行）的私人傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）上個月下旬兵變（或差點政變），引發國際矚目與議論；筆者認為這也是「軍隊國家化」的最佳「反面」教材。

其一、瓦格納傭兵組織是私人的、不屬於俄羅斯這個國家與其國民的軍隊，為俄羅斯打仗是超出國家法律體制外的非法、地下運作及利益交換而來的。也可想像該組織在參戰前要維持超過五萬名傭兵的龐大組織必定所費不貲，無怪乎被歐美國家列為「跨國犯罪組織」並強力制裁。瓦格納傭兵組織在俄羅斯國內既然是非法、但卻又是被公開承認的秘密部隊，先是已違法在先站不住腳。

請繼續往下閱讀...

再者，瓦格納傭兵組織在投入烏俄戰爭、正式參戰後，俄羅斯國防部還須提供該組織武器彈藥，這在指揮鏈上就出現嚴重問題；即便俄羅斯三軍統帥普廷律定該組織必須聽命於俄羅斯國防部長、參謀總長，但對於這支不屬於任何一個國家的部隊是難以受控的。

其二、該組織首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）過去以來一直是俄羅斯總統普廷的親密+秘密戰友，所以他的組織是為普廷一人服務，而非為國家與國民。軍隊為何要落實國家化的原因之一即在此，也是國家真正「民主化」的特徵之一。

尤其普廷從二○○○年開始一直以總統、總理兩個職位互換掌權迄今已廿三年，到現在尚未看到準備下台跡象，而其盟友中國的習近平也可能效法普廷繼續連任並執政超過廿年；這兩個專制大國在獨裁領導體制下，難以期待其能落實「軍隊國家化」，當然更難達到「國家民主化」目標；其可堪稱與民主陣營對立的極權陣營難兄難弟。

瓦格納傭兵組織「心中沒有國家、只有組織、只服從某人」（人民解放軍只服從習近平與中國共產黨的領導）的意識形態下倒戈，應是意料中之事；反過來，再回想一九八九年北京天安門廣場前坦克車砲口對著自己國家的人民，就更不難想像了。

（作者為陸軍備役上校）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法