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自由廣場》私大校友有話要說

2023/07/01 05:30

◎ 魏思源

為讓台灣高等學府前進「全球百大」，政府每年補助評鑑優異大學，台清交更是年年榜上有名。但根據研究指出，台清交大新生，每年至少五成以上來自建中、北一女等都會區明星學校，這些學生家境優渥，社經地位高，進入一流學府後又獲得政府大量資源。反觀家境清貧學子，擠不進台清交，只能讀私校、辦就學貸款，使得高等教育出現「上品無寒門，下品無世族」的慘況。

如今，私立大學生長期在就學資源上不足與弱勢的現象，將有所改變；副總統賴清德上週拋出「拉近公私立學雜費差距」議題，教育部隨即規劃私大生一年減免二．五萬元，行政院長陳建仁再加碼至每人減免三．五萬元，還祭出配套包括加碼減免弱勢生學雜費、放寬學貸申貸及還款措施，及高中職學費全免，預計明年二月實施，共七十萬名學生受惠。

可惜的是，政府協助弱勢家庭、減輕年輕族群負擔的政策美意，卻被民眾黨總統參選人柯文哲批評是「政策買票」，遭在野黨抹黑成大撒幣！

以筆者自己來說，我畢業的大學雖是路人皆知，但也是私校，當年的學雜費負擔沈重，對於賴清德承諾以國家資源幫助學子圓夢，自然十分支持也樂觀其成。這項政策不只改善高等教育資源失衡與不均、減輕家長負擔，讓更多的孩子都能公平的受到優質的教育，也得以減緩貧富差距、階級化問題所導致的「貧窮代代世襲」的不公。

（作者從事資訊業）

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