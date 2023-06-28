自由廣場》（林保華專欄）台灣競爭力全球第六

瑞士洛桑管理學院（IMD）最近公佈《二○二三年IMD世界競爭力年報》，台灣在六十四個受評比國家中排名第六，連五年進步。其中台灣超越香港更值得一記。在這以前，香港都領先台灣，尤其是二○一九年與二○一八年，香港都是僅次於新加坡與美國而居全球第二位。香港爆發反送中運動，尤其實施港版國安法以來就每況愈下，甚至被台灣超越。二○一八年台灣第十七名，二○一九年則是第十六名，台灣都落後於中國，但是二○二○年開始，台灣就大幅超越中國了。

在多項評比中，比較突出的，是在「政府效能」與「企業效能」分別進步兩名至第六與第四；「經營管理」與「科學建設」居世界前五名；細項評比中，「四Ｇ及五Ｇ行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」等指標高居世界第一。

請繼續往下閱讀...

台灣不斷進步的這五年，都是蔡英文民進黨執政時期，一方面逐漸擺脫馬英九總統任內對中國的依賴，制定新南向政策，增加對美日歐的輸出；一方面進行年金改革改善財政狀況，在全台灣眾多企業與全民的努力下，終於取得亮眼的成績。

股市是經濟的晴雨表。二○○八年馬英九上台前誇口股市加權指數可以升到一萬點，然後再加碼到兩萬點，實際上一萬點都沒有見到。經過太陽花運動的反服貿，台灣逐漸擺脫對中國經濟的依賴，二○一六年蔡英文上台，股市就不斷攀升，次年就越過一萬點至今，最高超過一萬八千點。馬英九時代中資虎視眈眈要購併台積電、聯發科等台灣高端企業，現在這些企業反而噴發，不斷創造新的成就，台積電成為台灣的護國神山。加上美中貿易戰爆發，投資中國的台企也逐漸移出，轉到越南、印度等地。

一九九七年香港恒生指數是一六三六五點，其後最高是二○一八年一月廿六日的三三一五四點，當時台灣是一萬一千多點，兩者相差兩萬兩千點，現在的差距則是兩千點多。習近平說東升西降，反映到台港股市確實如此。

二○二二年台灣第一大出口市場仍為中國（含香港），占整體出口比重三八．八％，出口金額較二○二一年減少一．六％，是十幾年來的新低。中國海關總署於四月公佈的最新進出口數據顯示，今年前三月台灣對中國進出口貿易總額年減廿六點五％，貿易順差為二八五．五二億美元，降幅擴大。其中台灣出口中國金額為四四四．二九億美元、年減廿八％。原因除了全球經濟不振，也與美中貿易戰有關。台灣是出口導向國家，雖然到今年五月外銷訂單連九黑，然而估計去庫存化後下半年會好轉，台灣經濟將在AI帶領下再攀高峰。民進黨總統參選人賴清德也提出打造生技產業為台灣的第二個護國神山。

二○二二年年台灣人均GDP為三二八一一美元，超越韓國的三二二三七美元，但是如何讓民眾有感，仍是政府必須努力之處。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法