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自由廣場》國、高三垃圾時間解方

2023/06/26 05:30

◎ 林柏寬

很多國中老師哀號國三會考後約莫有一個月的「垃圾時間」，讓他們在班級經營上有非常多的無奈；高中老師則是搖頭嘆息大學學測過後的高三下學期進入「零學習狀態」，打死不考大學分科測驗的高三生只學習了兩年的高中課程，更常在個人行為上出現嚴重的脫序現象，導致老師管教精疲力竭。這個問題已非一日之寒，教育主事者看不見，就容筆者提解方。

首先，建議將國三會考延至六月中的周末舉辦，隔週即進行畢業典禮，或是先舉辦畢業典禮，隔週擇兩天進行國中會考，就可以解決現今會考在五月中旬舉辦、考後仍有一個月「垃圾時間」的問題。

在過去高中聯考年代，七月初才考升學考試，國文科作文、數學科計算題也要人工閱卷，足證延後考試沒有任何技術上的問題。更何況，在這科技資訊的時代，學生成績放榜、選填志願等，均可透過電子資訊網路處理，早已脫離繳交紙本的舊年代；老師要提醒學生選填志願的問題，也無須到校。疫情期間的遠距教學經驗，師生在適應方面不會有問題。

其次，大學學測、分科測驗的時程，在不可能變動的情況下，如何鞭策學生不要成為「偷懶高三生」，不妨參照美國大學的作法。美國大學端會要求這群提早錄取的學生們，高三上下學期的成績不可低於學校平均的標準值；這群學生如果「偷懶」到荒廢學習，大學端有權撤銷其錄取資格。在這樣的「防護機制」啟動下，學生不會因為早早錄取大學而就開始玩樂混日子。

最後，台灣的學生要理解，或者老師、家長要努力讓學生們理解，就業競爭激烈，考完國中會考玩三個月，考完大學學測玩七個月，荒廢學習，真的能讓自己的未來一帆風順嗎？唯有體認「終身學習」的必要性，了解學習是為了充實自己的能力，才不會因為考試的有無而產生怠惰空窗期，學習才會真正是為了自己的需求而發生。

（作者為國中教師，台南市民）

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