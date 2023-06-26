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自由廣場》談柯文哲與年輕柯粉

2023/06/26 05:30

◎ 魯伯非

最近數份民調，柯文哲已經穩居第二，新竹市「林耕仁現象」正在形成中──選民因厭惡藍綠，而讓更無能、更有爭議者當選的可能性在上升中。

柯文哲民調竄升的原因，是一種社會心理現象：因為厭惡某一項人事物，而誤以為最會批評這項人事物的人就是最好的選擇。加上民進黨的性騷事件跟侯市府餵藥幼兒事件，使得一些挺柯選民忽略了柯八年執政一堆離譜的作為。而他滿口唬爛理論，結合網紅的行銷方式，多少迎合了年輕人的口味。因為年輕人剛離開象牙塔，還停留在崇拜大學教授的階段，不知道「執行力」的重要性。柯就像《黑天鵝效應》作者塔雷伯所說的「教鳥怎麼飛的空氣動力學教授」，這種執政滿意度經常性墊底的政客還開辦「國政訓練班」，難道是要教其他政治人物怎麼樣把民調做到最低嗎？

對於柯文哲明顯的罩門：反反覆覆的雙標，以及沒有執行力，我認為民進黨可以邀請網紅、意見領袖等，以一分鐘的短片或梗圖，說明國政決策的複雜，不是找黃國昌做法務部長，館長做國防部長，像搞走鐘獎一樣的打嘴炮就可以成事的！例如一個快蓋好的大巨蛋交給柯文哲，從弊案不能蓋，到偷偷蓋，到停工，到要卸任前趕工，反反覆覆搞了八年還搞不定。相較於蔡賴政府是用五+二、六大戰略產業增加稅收，讓低收入免稅、普發現金和還債，柯則是用毫無建設，犧牲教育、捷運安全預算來還債。

日昨一篇「白色民粹浪潮的造浪真相」投書，讓人警醒：煽動選民對藍綠仇恨的民粹，是件很容易的事！但是，如果煽動者繼任後反反覆覆沒有執政能力，台灣年輕人的未來，就會像柯文哲執政下的台北商圈一樣，一個個的沒落下去！

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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