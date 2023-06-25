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自由廣場》中共對台統戰由宮廟伸向長老教會

2023/06/25 05:30

◎ 李欣芬

端午節(廿二日)當天上午，新北市三重區先嗇宮舉行的「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，被爆是與中國甘肅省政府台灣事務辦公室共同主辦，外界質疑配合中共統戰。

中共在台灣內部到處統戰，據說宮廟最多，但會放過長老教會嗎？當然不會！

其實，二○二一年五月促轉會舉行「探求歷史真相與責任的開始：壓迫體制及其圖像」發表會，台大社會系副教授黃克先就表示，在威權統治時代，黨國政權布建了上千線民監視基督教長老教會，每間長老教會都派有線民！

如今國民黨由反共轉而舔共，這些線民也轉而配合統戰。例如：新北市幼兒園的餵毒案真相仍未明，但本月十七日(星期六)北市文山區一間長老教會，明明牧師分享的主題是〈上帝的應許—有關哈該先知〉，事後卻有自稱走遍中國卅五省，七十多歲幼兒園長退休的一位年長姐妹，站在台前侃侃而談，再三強調毒品很昂貴，幼兒園的教保員不可能拿來餵食小朋友，她認為毒品來源應該是從診所流出，末了還建議幼兒園餵毒案應交由柯文哲夫婦負責，因為他們都是醫生，陳珮琪還是小兒科醫生。

真讓人啼笑皆非，關於新北市幼兒園的餵毒案，雖然每個人都有自己的看法，但是身而為人，理應站在受害者—幼童的立場來思考，怎能站在經營者的立場來判斷？還試圖帶風向！另外，柯氏夫妻雖是醫生，但並非調查員！何況，柯文哲是不會開刀的外科醫生，擔任台北市長時民調還年年墊底！

無獨有偶，二○一七年有一位五十多歲的弟兄，明明周日觀賞的錄影帶是兩千年前耶穌在猶太地區活動的軌跡，但每次討論時他都能扯到當今兩岸政治，而十二月卅一日那天他竟然大剌剌地說：「如今中共的飛機三天兩頭地來台灣上空繞，就是民進黨政府蔡英文不承認九二共識啦！」我氣得站起來反駁，他才不再講！

如今，二○二四總統大選即將到來，中共對台統戰轉趨積極，最青睞的總統人選便是柯文哲，無怪乎退休的幼兒園長會力薦由柯來調查幼兒園餵毒案了！

（作者為台灣教授協會會員，基督徒）

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