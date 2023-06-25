自由廣場》「布習會，美劃下護台紅線」

◎ 王昱培

美國國務卿布林肯日前訪問中國，與中國外長秦剛、中中央外事辦主任王毅及國家主席習近平會談，是拜登總統上任以來美國赴中對話的最高層級官員，然而從布林肯行前美國的軍事動作，到布林肯訪中行的諸般表述，顯現布林肯重啟對話目的不在回溫冷卻的美中關係，而是為了管控美中衝突風險，並對中國劃下美國的護台紅線。

在布林肯訪中前，美方已展開一連串軍事動作，美國6月7日起發起「二○二三年大規模全球演習」，美、日、加、法等4國海軍在太平洋以及東海海域進行聯合演習，美軍也罕見地派出雙航母「雷根號」與「尼米茲號」參與，藉由擴大對中軍事威懾作為美中對話的堅實後盾。而美國國家安全顧問蘇利文6月15日赴日，與日本、韓國的國家安全官員展開會談，隨即又進行美日菲三國首次舉辦的防務會談，會談後的聯合聲明均重申維護台灣海峽和平與穩定的重要性，即在與北京對話前，先鞏固第一島鏈盟邦維護台海安全的共識。

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布林肯此行也公開表示優先談判事項就是重啟美中軍事溝通，雖未獲北京同意，但展現出美國欲透過兩軍的常態溝通，以避免北京誤判而在台海引發衝突的風險。而布林肯到訪北京後，先是秦剛向布林肯重申台灣問題是中國核心利益中的核心，也是最突出的風險；隨後王毅向布林肯強調在台灣問題上，中國沒有任何妥協退讓的餘地。面對中國的「台灣底線說」，布林肯除堅守美國一貫的立場，當面向習近平等人強調台海和平穩定重要性及美國一中政策不變外，也在會後記者會強調，中國拒絕重啟軍事溝通，美國憂心中國在台灣海峽的「挑釁行為」，一旦台灣發生危機，可能「引發一場衝擊全世界的經濟危機」，因為每日有50%商業貨櫃運輸途經台海，而且有70%的半導體出口產品在台灣製造。布林肯此番話定調「台灣有事，就是全球有事」，並劃下台灣是美國無可退讓的「紅線」，若中國發動台海戰爭，將嚴重侵犯美國的紅線，並等同與全世界為敵。

在布林肯結束訪中行隔天，美國海岸防衛隊巡防艦「史桌頓號」隨即穿越台灣海峽，展現美國在外交上願與中國溝通對話，但軍事威懾的力道絕不減緩，這也呼應拜登總統曾四度宣示願以武力協防台灣的表述，彰顯「抗中保台」如今已成為美國政府堅定履行的政策。

（作者是公務員）

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