自由廣場》斯諾克假球案的省思

◎ 黃瑞彬

近日國際撞球界非常不平靜，斯諾克中著名的中國大陸選手梁文博、顏丙濤、趙心童等陷入假球風波，世界職業撞球與斯諾克協會對於梁文博處以終身禁賽，顏丙濤為五年禁賽，趙心童則為一年零八個月禁賽。這不僅是對球員的生涯打擊，更是對這項運動發展的重大挫折。

作為一個發展中的體育項目，近年斯諾克逐漸提升能見度，並且在中國大陸成功打開市場，愈來愈多的比賽在中國大陸舉辦，獎金也愈來愈高，前景甚好。隨著本次假球案的曝光，苦心經營的撞球推廣可能毀於一旦。

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斯諾克雖然在世界上屬於小眾的體育項目，在台灣能見度也不高，但這次醜聞卻是各類體壇運動的一個縮影。這起事件對於台灣有兩個啟示。

其一，台灣從前被稱為「撞球王國」，好手相當多，從前有職業撞球大賽，隨著贊助的減少與提倡的不力，職業聯賽已於二○一六年停辦，而國際賽事安麗杯也於二○一八年停辦。許多撞球選手不是引退，就是改行謀生，或不惜改變國籍以求生存，足見撞球在台灣的沒落。因此對這項台灣非常有競爭力的國際項目而言，實應投注更多支持，並完善訓練計畫，才得以重返台灣撞球巔峰。

其二，對台灣其他運動而言，過去也曾發生假球事件，光中華職棒就爆發數次假球風波，都是台灣體壇永遠的傷痛。「前事不忘，後事之師」，假球對於一項運動的衝擊不只是票房，更是對一個國家品格的巨大損傷，其影響是全面性的。因此政府單位應重視各項運動之發展，改善球員待遇，並制定完善的聯盟規章制度；檢警對於黑道介入運動賽事更應善盡其調查責任，還給台灣體壇一個清新的園地。

（作者為醫師、撞球C級裁判與圍棋業餘四段資格）

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