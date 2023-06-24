自由廣場》AI協作職場競爭力

談企業主擬定關鍵策略賦能員工AI戰力

◎ 周怡君

近期生成式人工智慧（GAI）如雨後春筍，AI動能驅使新型態職缺出現，也讓現行工作得到AI的輔助。可以預期的是，未來多數工作都將與AI協作達到事半功倍的效果。最新一期世界經濟論壇（WEF）發布的《Future of Jobs Report 2023》，即指出有六成企業主認同AI與大數據科技，對於公司營運效能將日趨重要；其中超過四成的企業，已經把AI與大數據列為員工需要優先進修的技能。

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如同導入其他創新科技一般，在導入AI工具之前，企業決策者需要先思考的是，AI對企業的商業模式、營運目標有何幫助？在確定企業的經營策略方向後，接著需思考AI工具可以從哪些面向協助員工。進一步透過工作流程再造、職務內容重設計、及員工技能調整等方式，整合AI工具優勢，達到提昇工作效率及企業競爭力的目標。

為善用生成式AI，建議上班族可強化以下的觀念或專業技能：

與AI溝通、協作的能力：隨著在不同領域的應用增加，跨領域駕馭AI工具的能力變得重要，上班族應在原有的專業外，發展與AI溝通及協作能力。

開放心態與學習如何學習：過去學習解決問題，未來要學習的是定義問題、以及如何問好的問題；對學習者而言，找到答案過程，或許比答案本身是更重要。

價值創造的思考：工作是由許多不同的任務所組成的，當我們看到AI能優化甚至取代部份重複繁瑣的任務時，人們自然能將焦點放在創造最多價值的任務上。

分析批判的認知技能：人類的價值，來自判斷、創意和願景；多數的雇主都認為創意思考及批判思考將是未來職場最重要的兩大認知能力。

資安與法律觀念：有許多專家提醒生成式AI可能帶來的如抄襲、侵權、濫用內容、假訊息的生成與傳播等風險，學習安全妥適的使用，變得非常重要。

目前工研院對非程式背景者及具程式專業能力者，皆有規劃相關課程，讓不同專業背景的工作者皆能掌握生成式AI的應用。在AI技術訓練方面，課程涵蓋程式語言機器學習、深度學習、自然語言處理等AI研發所需專業。對於非程式背景的AI應用者，工研院亦提供生成式AI的相關實務操作與應用課程。

在AI即國力的思維之下，各先進國家皆投入大量資源在發展AI技術及培養相關人才。我們需要從國家競爭力的角度來審視AI人才培育策略，期待未來能集結產官學研觀點，形塑臺灣總體數位戰略框架，以國家高度及系統化的方式培育AI人才。

（作者為工研院產業學院執行長）

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