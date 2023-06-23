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社論》重啟服貿就是引入中共謀台

2023/06/23 05:30

馬英九政府十年前無視民意，與中國簽訂「海峽兩岸服務貿易協議」，遭人民強力反對後擱置至今。過去聲援反黑箱服貿、太陽花運動的某在野黨總統參選人，卻傳出將於國政白皮書主張重啟服貿，予人前後不一、自我否定高度爭議。該黨解釋當年是為反黑箱，不是反服貿。但這說法奇怪。若非協議本身有著極大危害，遭質疑馬政府打算放任中國各行各業來台，怎會引爆大規模的學生、社會運動，進而翻轉台灣在那些年傾中、媚中的錯誤路線。重啟服貿，把台灣再鎖進中國，明顯是迎合北京之舉。

針對重啟服貿之議，民團「經濟民主連合智庫」提出警告，指依據二○一三年兩岸簽訂的服貿協議，台灣對中國開放六十四大項，轉換成我國行業別共開放逾一千項行業，年生產總額約十兆二二五六億餘元，涉及就業人口總數達四二三萬餘人。加上中國人只要獲准來台灣設公司、開店，依投資金額計算，可申請最低兩位中國人，或最高十五位中國人赴台工作，而且均可攜家帶眷來台。換言之，這不是個別產業或公司的問題，而是經濟與社會層面的全面衝擊。一旦實施，台灣的工資、失業率，將向「中」看齊。現在中國青年失業率已經超過廿％，兩岸經濟一體化，是幫助我們的青年，還是幫助中國青年就業呢？

從國際環境看，十年前的中國，羽翼未豐，以低姿態為掩護，與美國等國交往。現在的中國，自認外部局勢已是「東升西降」，也不再遮掩擴張野心。並與俄羅斯等威權國家聯手，試圖顛覆民主價值，嚴重扭曲以規則為基礎的國際秩序。中共已成為民主世界最大挑戰，甚至是公敵。美國總統拜登公開稱中國領導人習近平是「獨裁者」。並合力主要民主國家，從戰略、經濟、科技、到教育等層面，強力約制，防堵威權勢力的進逼。但我們的總統參選人，此刻喊出要重啟服貿，形同擁抱中國。尤其，中共近年對區域的威脅升高，重啟服貿，等於洞開門戶，迎入威權勢力，讓其得以在台設立各個大小據點。這般提議，只是混淆國人敵我意識，更使挺台的民主國家懷疑，台灣是否仍為堅定的民主盟邦？這般自損之議，不正如外界所批評，有如「引清兵入關」。

中國本週宣布，恢復開放部分台灣的鳳梨釋迦輸入中國。卻僅限台東境內的釋迦可以銷中。按其手法，這等於是半脅迫其他縣市，若想把東西賣到中國，須先來輸誠。中共利用「歧視對待」，將台灣輸入農漁產品當作脅迫工具，先扮演「加害者」，然後換上「施惠者」面貌。這是一套不用成本的統戰。涉及千項行業的服貿，勢必更有利於北京深入操弄「以商逼政」。中國滲透台灣社會，已然嚴峻，服貿協議，方便中共在台廣設據點，並扶植代理人。這一位在野黨總統參選人曾自爆「是中國那方面一直要我選總統」，又老談所謂兩岸一家親。雖然其言論前後不一，信用破產，已不是新聞。但在反服貿運動十年之際，拋出重啟服貿之議，與北京利益遙相呼應，恐無法僅以「瘋言瘋語」視之。

依照中共鬥爭模式，即便暫時退卻，也會伺機捲土重來。之前香港民眾反對基本法廿三條立法，不讓北京以國安為由，限縮香港自由。五十萬港人站上街頭，迫使港府終止立法程序。但才過了幾年，中共利用鎮壓反送中運動之勢，香港國安法的惡法落地，則更大幅度壓制香港。

北京對台亦復如此。太陽花運動催生強大的公民意識，擋下了中共謀劃的兩岸服貿協議。過去最大協力者的馬政府，被譏稱對中國是「門打開、免顧厝」，聲稱的兩岸政治基礎「九二共識」，並遭多數民意的唾棄。中共謀台，服貿協議有如「未竟之業」。台灣總統大選現進入「三腳督」混沌局面，在野黨總統參選人之間正競爭避居「老三」。在這過程，境外最大介選者中共，較為「中意」哪一位在野黨參選人，則具影響。不讓運作已久的國共平台專擅，這位在野黨總統參選人迎合北京，重拋親中主張。利用台灣新世代或對十年前議題的較為陌生，藉由此舉向中共示好，欺騙年輕人，吸納在野勢力對抗執政黨，盼能取得北京認可的正當性。當全球地緣變化是朝與中國經貿脫鉤，台灣也與美國等國建立更緊密的政經關係。重啟服貿，滿足了政客私利，卻背離國際主流路線，傷害最大的是我們全民利益。

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